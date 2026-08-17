El Barça mueve ficha y tantea a Viktor Gyökeres para la delantera como opción si no viene Julián Álvarez

Fran Duarte Madrid, 17 AGO 2026 - 08:48h.

El delantero sueco se convierte en un opción viable en caso de que no venga Julián Álvarez y el club ya tantea al jugador

Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético de Madrid y el Barcelona pone un límite

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Después de cerrar los traspasos de Rodri y Cancelo cualquiera diría que el mercado está prácticamente cerrado para el FC Barcelona, pero todavía hay una posición que preocupa a Hansi Flick y no es otra que la de delantero centro. Los culés no quieren seguir esperando mucho más a Julián Álvarez y han tanteado otras opciones para completar la delantera. Uno de los nombres que la directiva ha puesto sobre la mesa ha sido el de Viktor Gyökeres, el deseado delantero del Arsenal que gusta mucho a Hansi Flick que acaba de ganar la Premier League aportando 14 goles y una asistencia.

Según adelanta José Álvarez, el delantero sueco se considera una alternativa tras la salida de Ferrán y se tanteará su situación. El periodista de El Chiringuito informa de que en las próximas horas se esperan movimientos por Gyökeres en Barcelona y puede que se convierta en la figura que supla a Robert Lewandowski y Ferran Torres en el centro del ataque culé. Aún quedan varias semanas para que termine el mercado de fichajes y todo apunta a que el Barça deberá hacer un último fichaje estrella en esa posición que ahora mismo es la que más vacía se ha quedado. El ariete que conquistó a media Europa con su explosión en el Sporting de Lisboa está valorado en 65 millones de euros según Transfermarkt aunque su precio podría revalorizarse teniendo en cuenta el elevado coste de los delanteros centros en este mercado.

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Viktor Gyökeres podría convertirse en la guinda del pastel de un mercado de fichajes histórico para el FC Barcelona después de firmar a jugadores de talla mundial como Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, los delanteros a los que podría acompañar Gyökeres, o Rodri Hernández y Joao Cancelo, de los que se espera su anuncio oficial en las próximas horas. De concretarse todos los nombres, estaríamos hablando de un plantillón para Hansi Flick después de un mercado brutal de Joan Laporta y Deco.

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