Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 21:19h.

El seleccionador promete que responderá al tema de las últimas horas, pero todavía no

La posible sanción a Cristiano Ronaldo tras dejar la concentración de Portugal

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La bomba de Cristiano Ronaldo dejando la selección de Portugal no ha dejado indiferente a nadie. Anoche, en El Chiringuito, Edu Aguirre hablaba de una traición por parte de Jorge Jesús, mientras que José Félix Díaz informaba de que en la federación portuguesa esperaban que el delantero hubiera dado un paso al lado tras el Mundial, mientras, supuestamente, le pedían que continuara. Ahora, a pocos días de que finalice el parón, el seleccionador ha vuelto a comparecer, informando de que dará explicaciones cuando se acabe la ronda de partidos de esta fecha FIFA, pero que mientras quiere trabajar centrado única y exclusivamente en el próximo encuentro.

Ha sido en unas declaraciones recogidas por el medio portugués RTP Noticias que Jorge Jesús ha aplazado las explicaciones. Y es que este mismo jueves la selección de Portugal jugaba frente a Dinamarca. Pues, durante el calentamiento de los jugadores en la previa del encuentro, este medio luso ha hablado con el técnico, que directamente ha pedido que

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"Hoy es día de partido, y tenemos que enfocarnos en el partido. Después iremos a Do Dragao y tendremos que enfocarnos en el partido de Do Dragao. Hasta entonces, seguro que la gente tendrá tiempo para hablar de eso", arrancaba.

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Posteriormente, según recoge Fabrizio Romano, emplazó a abordar la situación cuando finalicen los encuentros: "Lo explicaré todo después del último partido. Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes", comenta. Eso sí, deja claro que afrontará lo sucedido: "Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él", afirma con contundencia. Del mismo modo, no quiere quitarle ni un ápice de mérito a la trayectoria de Cristiano Ronaldo: "Nadie puede quitar lo que Cristiano representa. Es un ícono y eso no está en cuestión", sentencia.