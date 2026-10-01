Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 00:40h.

José Álvarez captó a Pedro Proença, presidente de la FPF, volando de madrugada para mediar entre CR7 y Jorge Jesús

En El Chiringuito han abordado la situación del astro portugués, que se ha marchado de la concentración de su selección

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Durante El Chiringuito de este miércoles, Josep Pedrerol ha roto una lanza a favor de Cristiano Ronaldo tras dejar la concentración de la selección de Portugal. El presentador, quien entiende que el astro portugués facilitó la llegada de Jorge Jesús al puesto de seleccionador tras su relación en Al-Nassr, no comprende el trato a toda una leyenda de su país y del fútbol mundial. En este sentido, durante el programa han emitido unas imágenes exclusivas en las que la FPF (Federación Portuguesa de Fútbol) trataba de aplacar el impacto de lo sucedido entre futbolista y técnico.

Y es que fue José Álvarez, enviado a Copenhague, quien captó a Pedro Proença, presidente de la federación portuguesa, acompañado de varios directivos de confianza en su llegada al aeropuerto, para unirse a la concentración y establecer una mesa de diálogo entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo. Estas imágenes, que ha cazado en exclusiva El Chiringuito, puedes ver en el vídeo superior que encabeza la noticia, captaron el ambiente de tensión que se masca en el seno de la selección lusa.

Este cónclave se realizó, aunque, a tenor de los acontecimientos posteriores, parece que no tuvo mucho éxito. Y es que, después de la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesús, este mismo miércoles, el propio Cristiano Ronaldo ha decidido abandonar la concentración de la selección de Portugal de manera inmediata, dando pie a un auténtico terremoto mediático que no ha dejado indiferente a nadie. Estos momentos de tensión se extenderá durante los próximos días, y el propio Cristiano Ronaldo ha admitido que hablará cuando llegue el momento para "contar toda la verdad a los portugueses".

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