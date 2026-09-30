Fran Fuentes 30 SEP 2026 - 21:04h.

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Estalla la bomba en Portugal después de la última suplencia de Cristiano Ronaldo. Y es que, tras la reunión de la federación lusa con el delantero de Al-Nassr y Jorge Jesús, así como la posterior conferencia de prensa del seleccionador explicando que tampoco jugaría el siguiente partido, el futbolista ha decidido abandonar la concentración del combinado nacional en su avión privado. Lo ha hecho, además, colgando un mensaje en el que advierte de que contará la verdad "a su debido tiempo".

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", publica en su perfil personal de Instagram.

Y es que las últimas horas han sido convulsas en el seno de la selección de Portugal. No en vano, Cristiano Ronaldo, que fue titular en el primer partido, se sintió molesto al no participar en el segundo encuentro ni un solo minuto. Tras esto, se formó un cónclave de emergencia con el presidente de la federación portuguesa, que puso a hablar al seleccionador Jorge Jesús con el delantero. Sea como fuere, todo apunta a que nada ha ido bien, porque, según comenta el propio delantero portugués, ha sido tras la conferencia del propio Jorge Jesús cuando ha tomado la decisión de abandonar la concentración.

Ahora queda saber si es solo una situación puntual, si esto se alarga o si, incluso, es un adiós definitivo de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal, de una vez y para siempre.