El madridista soltó una patada a Odegaard que desató su indignación: "No entiendo qué pretendía"

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Bernardo Silva desata las críticas en Noruega. El luso no está teniendo el inicio de temporada soñado y, tras un escaso protagonismo en sus primeros partidos con el Real Madrid, tampoco termina de hacerse un hueco en la selección lusa. El jueves no disputó ni un minuto ante Gales, mientras que este domingo arrancó de nuevo en el banquillo en Oslo y no saltó al terreno de juego hasta el 87'.

Contando con el descuento, el centrocampista apenas estuvo 9 minutos sobre el césped. Y aún así, desató la ira de los futbolistas y los aficionados noruegos. Y es que durante ese tramo, Bernardo Silva soltó una fea patada a destiempo a Martin Odegaard, que no dudó en encararse con él mientras la pelota seguía en juego y mostró su enfado posterior en zona mixta ante los medios, al igual que otros compañeros.

Tal y como se aprecia en las imágenes, Odegaard ya había soltado la pelota cuando Bernardo le golpeó por detrás. El esférico estaba bastante alejado, lo que provocó que el futbolista del Arsenal se levantara y le recriminara la acción: "¡Fuck you!", le dijo en repetidas ocasiones.

Odegaard, indignado con Bernardo Silva

Luego, en zona mista, analizó la acción y confirmó su enfado: "Recibí un golpe en el tobillo, seguramente no esté bien esta noche. Fue una locura, perdió la cabeza en una jugada sin sentido por su parte. Me derribó mucho después de que soltara el balón, no entiendo qué pretendía hacer. No sé qué está haciendo. Esto no tiene cabida en un campo de fútbol. Es una pena que la gente actúe así, pero así es la vida".

Patrick Berg, compañero de Odegaard, también se mostró muy crítico con la acción de Bernardo: "Es feo, una entrada deliberada. Simplemente le da una patada completamente innecesaria. Es muy molesto, parecía que Odegaard tenía mucho dolor". Schjelderup también la calificó ante la prensa como una "entrada tardía y fea".

Por si fuera poco, la actitud de Bernardo Silva en su paso por la zona mixta tampoco gustó demasiado a los aficionados noruegos. "Es fútbol, amigos", respondió mientras abandonaba el estadio y sin querer detenerse ante los medios.