María Trigo 28 SEP 2026 - 07:37h.

Partidazo brutal en uno de los duelos más apasionantes de la jornada 3 de la NFL

El truco final de San Francisco 49ers, una condena para los Cardinals

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Ha sido brutal. Tras una primera parte mucho más descafeinda y en la que Los Ángeles Rams dominaron el encuentro a su antojo e iba ganando de forma plácida 0-16. Los Broncos de Denver empezaron a entonarse para hacer que todo el Empower Field at Mile Highdisfrutara de lo lindo. Logró igualar un partido que entró en un tramo de locura con ambos equipos anotando.

Todo hacía indicar que Los Rams se iban a llevar el duelo, pero a falta de menos de un minuto para el final, Bo Nix anotó el último touchdown y la última patada. 30-26 en el marcador y nada más volvería a pasar. Con 40 segundos a su favor, Los Rams, lideraros por Matthew Stafford, lo intentaron, pero un balón que se escapó acabó con sus opciones.

Como se puede ver en el resumen del vídeo superior, el final fue absolutamente apasionante. Un partidazo brutal con emoción, polémica y una remontada de 16 puntos de Los Broncos con un espectacular Talanoa Hufanga. La victoria se quedó en casa y Los Rams sumaron su segunda derrota del curso.