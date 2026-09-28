Ángel Cotán 28 SEP 2026 - 06:23h.

El palaciego lo ha ganado todo

Santi Cañizares pone en duda la gravedad de la lesión de Fede Valverde: "Ni apoyar el pie"

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El parón internacional de septiembre está sirviendo para volver a disfrutar de la Selección Española... y para debatir sobre el próximo Balón de Oro. En el pasado Inglaterra-España, Harry Kane y Lamine Yamal coincidieron sobre el verde de Wembley y en lo particular anotaron un gol cada uno. Aunque estos dos de los grandes favoritos al galardón para el aficionado medio también se citaron con Fabián Ruiz.

Sin campaña mediática, y sobre todo sin hacer ruido, el futbolista palaciego ha vivido una temporada de ensueño que, como mínimo, le mete en las quinielas por el Balón de Oro. Hay quien piensa que este triunfo es prácticamente imposible para el centrocampista, aunque Santi Cañizares no está en ese barco.

El pasado domingo, el que fuera portero internacional participó en el espacio de opinión de El Partidazo de COPE. Allí, el ahora tertuliano se mojó con su votación por el próximo Balón de Oro y argumentó su decisión.

Santi Cañizares dispara la candidatura de Fabián Ruiz

Cañizares comenzó su reflexión con un contexto de lo que él entiende que deben ser los argumentos para votar al ganador: "Yo me voy a ceñir a quién votaría al Balón de Oro porque si empezamos a divagar... quién está en forma, quién no sé qué... Entonces, el más valioso es Lamine Yamal que es el más joven. El más mediático también es importante para los clubes".

A renglón seguido, el exportero profesional disparó la candidatura del mediocentro español junto a la de Harry Kane: "Por eso, me voy a ceñir a lo que es el Balón de Oro. Y para mí, antes que Lamine Yamal y Kylian Mbappé, para mí hay dos candidatos superiores que son Harry Kane y Fabián Ruiz. Por lo que han hecho en la temporada, para mí es más difícil lo que han hecho ellos".