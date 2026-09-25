Ángel Cotán 25 SEP 2026 - 13:44h.

El flamante director deportivo ché explica porqué no se cerró la operación

Braulio Vázquez admite el imposible fichaje de Ernesto Valverde por el Valencia: "Estás loco"

Compartir







Braulio Vázquez aterriza en el Valencia CF con el objetivo de reconducir una temporada que ha comenzado con muchos problemas. Tras cerrar la contratación de Javier Aguirre, el líder de la parcela deportiva ya planifica el próximo mercado invernal donde se esperan refuerzos que amplíen las opciones del técnico mexicano. Y tampoco habría que descartar salidas, aunque hay un nombre que parece que no se moverá.

En una entrevista concedida a El Partidazo de COPE, el director deportivo valencianista habla de un nombre propio que se queda en casa. Jesús Vázquez, su hijo, está abierto a renovar con el Valencia, aunque este verano estuvo a un paso del Celta.

PUEDE INTERESARTE Pablo Barrios sorprende a todos en el Atlético de Madrid y cambia el plan de Simeone

El fichaje fallido del Celta de Vigo en el Valencia

Al ser cuestionado por su hijo y su renovación aún por negociar con el Valencia, Braulio Vázquez recordó su etapa en Osasuna y el interés que puso Jagoba Arrasate en su fichaje. Jesús Vázquez dudó por el hecho de coincidir en un club con su padre, aunque finalmente vio con buenos ojos una posibilidad que no se cerró: "Cuando estaba en Osasuna, hace dos años, nos clasificamos para Europa y Jagoba estaba obsesionado con fichar a Jesús. Estuvo intentándolo convencer y él le dijo, a pesar de que esté mi padre... como me quieres tanto, me voy. Osasuna hizo una oferta importante, no se dio porque el Valencia no le dejó salir y podríamos haber trabajado juntos".

A renglón seguido, el director deportivo valencianista desveló el intento fallido del Celta de Vigo en el pasado mercado de verano: "Este verano, le han llegado varias ofertas importantes que yo lo sé del Celta, me parecía que era una situación importante. El Valencia en ningún momento le dejó salir y yo no tomé esa decisión, vengo a un club donde está mi hijo, no traigo a mi hijo al club".

Por último, Braulio adelantó que, en las futuras negociaciones con su hijo, optará por no participar: "Obviamente en la renovación no voy a estar yo porque puede haber un conflicto de intereses. El club le manifestó a Jesús que quería renovarlo, esa negociación no la voy a hacer yo".