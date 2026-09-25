Ángel Cotán 25 SEP 2026 - 09:06h.

El director deportivo mantiene una estrecha relación con el entrenador

Javier Aguirre cambia todo el plan del Valencia y toma una decisión en el mercado libre

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Braulio Vázquez ya tiene a su entrenador. Nada más aterrizar en Mestalla, el director deportivo asumió la responsabilidad de firmar al nuevo inquilino del banquillo. Se especuló con nombres como el de Ernesto Valverde o José Luis Mendilibar, pero finalmente acabó contratando a Javier Aguirre. El líder de la parcela deportiva del Valencia CF explica los rumores del Txingurri.

En una reciente entrevista concedida a Radioestadio Noche, Braulio Vázquez admite con mucha naturalidad que el fichaje del extécnico del Athletic Club por el equipo valencianista es algo imposible en estos momentos.

El fichaje imposible de Ernesto Valverde por el Valencia

Al ser cuestionado por un hipotético interés en el Txingurri, Braulio Vázquez tiró de sinceridad: "No es que hablo con él, es que hablo con él cada semana. Incluso cuando estaba en el Athletic. Hablamos del partido del Athletic, del partido de Osasuna... es mi amigo. Entonces, ¿Hablar con él? Claro que hablo con él. Pero él, en principio, es que no necesitaba saber... no, es que necesitas saber el Fair Play para hablar con Ernesto. No, no necesito saber nada para hablar con Ernesto. Oye, Ernesto, ¿vas a seguir entrenando? Tú estás loco, tengo que descansar. Y tengo tanta espontaneidad para hablar con él que sabía que no iba a entrenar, de momento no va a entrenar, con lo cual nunca pudo ser una opción real porque ahora mismo estará tomando fotos, no sé. Está haciendo fotos por ahí".

Por último, el director deportivo ché valoró el foco mediático de Javier Aguirre como un punto positivo para los jugadores: "Creo mucho también en los retos importantes, no le asusta venir al Valencia y ha vivido situaciones complicadas en otros clubes. Le ilusiona. También hace falta un poco de empatía con el jugador y también relajar un poco. Muchas veces, que los jugadores no estén en primer plano y como a Javier le va la marcha, pues nos dará unas clases magistrales en la rueda de prensa".