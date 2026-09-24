Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 14:00h.

Presidente y director deportivo comparecieron este jueves

Jon Uriarte da una oportunidad a Djaló y responde a la gran polémica del Athletic: "No es capricho"

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Tras un extenso análisis sobre la situación deportiva de los dos primeros equipos del Athletic Club, el mercado de fichajes veraniego y la polémica de las invitaciones de los jugadores rojiblancos, el presidente y el líder de la parcela deportiva de los leones se enfrentaron a las preguntas de los medios. En la sala de prensa de San Mamés, tanto Jon Uriarte como Mikel González hablaron de nombres propios.

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Dos explicaciones clave en el Athletic Club

Relación con los jugadores. "Unai Simón dijo que era cordial, la mía con ellos es la misma antes que del plante que después, de respeto y de trato profesional. Es cierto que cuando entré en el club opté por el camino de tener cierto distanciamiento con los jugadores del primer equipo masculino. Por cosas que había oído y demás por situaciones que se dan en el fútbol. No se me caen los anillos y estoy aquí para reunirme con ellos las veces que haga falta. Es una relación basada en lo profesional".

Puesto en el palco vitalicio para expresidentes. "No está conectado. Los expresidentes pueden ir al palco cuando ellos quieran, así ha sido toda la vida y así se les comunicó en agosto. Se les contactó para explicarles cuál era el procedimiento para poder acudir. No está conectada una cosa con la otra".

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¿Se valoró algún fichaje externo? "Nosotros siempre tenemos un ojo puesto en Lezama y otro en el mercado. Justo este verano, con el tipo de plantilla que teníamos y el volumen de jugadores con el trabajo previo del míster de conocer lo que teníamos, veíamos que no teníamos ninguna situación de mercado clara que dentro de los parámetros económicos pudiese mejorar la plantilla".

Primera valoración al trabajo de Edin Terzic. "Creo que es positiva con margen de mejora, sobre todo en resultados, en puntos. Si queremos aspirar a esa plaza europea tenemos que sacar más puntos en San Mamés. Venimos de una temporada pasada donde tuvimos muchos problemas defensivos en general y el paso que ha dado el equipo en tener algo más de balón, quizás a nivel ofensivo no hemos terminado de concretar, pero nos ha llevado a recibir menos ocasiones en contra".

El objetivo del año pasado y su aprendizaje. "El año pasado se hizo un trabajo en hacer el equipo en puestos europeos, pero la realidad fue que se torció la temporada, incluso desde antes de haber terminado la temporada anterior con el positivo de Yeray, las lesiones de rodilla, casi tenemos un problemón con la operación de Laporte... y ahí ya vimos que estaban pasando muchas cosas extraordinarias que es difícil que se junten todas en una temporada y así estaba siendo. Se nos atragantó, teníamos la esperanza que con el calendario más liberado íbamos a ser capaces de un arreón final, pero el efecto de la primera parte de la temporada fue durísimo y no fuimos capaces de darle la vuelta".

La baja cifra de vizcaínos en el equipo. "Es algo en lo que tenemos puesto el ojo desde hace cuatro años. Los números son los que son y la forma de pensar que tenemos es, que si fuésemos capaces de producir más jugadores como pueda haber en otras provincias vascas, el impacto va a ser brutal. Hemos abierto un proceso de análisis para ver qué puede haber detrás de estas causas. Es complejo porque al final es un tema multifactorial y para poder hacer pruebas requieres de mucho tiempo para ver los resultados. Te puedo adelantar que es algo que nos preocupa y nos ocupa. Es un área en la que hay mejora y que puede tener un impacto brutal en el Athletic".