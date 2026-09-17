Edin Terzic deja abierta una incógnita en el Levante - Athletic y valora dos escenarios

Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 18:30h.

El preparador de Menden tiene tres días por delante

Así vivió la afición del Levante y el Athletic la suspensión del partido en el Ciutat de Valencia por las fuertes lluvias

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El Athletic Club ya está en casa tras las horas de incertidumbre que vivió el pasado miércoles en Valencia. Tras realizar el calentamiento previo, una tromba de agua inundó el Ciutat y el colegiado se vio obligado a suspender el encuentro. Con la nueva fecha ya confirmada, los leones se enfocan en el duelo del próximo sábado ante el Deportivo Alavés, aunque el viaje intersemanal ha dejado una gran incógnita abierta que debe resolver Edin Terzic.

El preparador de Menden, al igual que otros tantos técnicos en esta jornada intersemanal y tras un intenso inicio de campeonato doméstico, apostó por refrescar su apuesta titular en el Ciutat de València. El Athletic iba a saltar con un once bastante reconocible para medirse al Levante, pero un caso concreto deja en el aire el plan futuro de Edin Terzic.

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Edin Terzic deja abierta una incógnita en el Levante - Athletic

En defensa destacaba la entrada de Johaneko Louis-Jean, mientras que en el centro del campo, Beñat Gerenabarrena recibía un merecido descanso con la titularidad de Mikel Jauregizar. Sin embargo, la gran novedad del once titular que iba a disputar el duelo ante el conjunto granota la protagonizó Maroan Sannadi.

Por primera vez en este curso, el delantero centro partía como titular en la punta de lanza. Hasta la fecha, Gorka Guruzeta e Iñaki Williams se habían repartido este rol, mientras que Sannadi tan solo sumó minutos ante el Sevilla FC y el Elche CF.

Ahora, como apunta MARCA, Edin Terzic debe resolver la gran incógnita que deja en el equipo rojiblanco el partido aplazado en el Ciutat. ¿Titularidad puntual por las rotaciones o mantiene su apuesta por Maroan Sannadi? La lluvia privó al portentoso ariete de una valiosa oportunidad que, con el Alavés en el horizonte, vuelve a recaer sobre el entrenador germano. Hagan sus apuestas.