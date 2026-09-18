Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 11:34h.

La FIFA no le levanta el castigo a Gavi tras la polémica en la final del Mundial y no jugará ante Inglaterra

La selección jugará cuatro partidos en los próximos días

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La selección española vuelve a tomar el protagonismo a partir de la próxima semana. Tras el éxito logrado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el combinado nacional vuelve a escena para disputar los cuatro primeros partidos de la UEFA Nations League. Luis de la Fuente, a pocos días de iniciar la concentración, dio a conocer la lista de convocados para este parón.

Durante el mismo, España se enfrentará a Inglaterra el sábado 26 de septiembre a las 20.45, luego lo hará frente a Croacia el martes 29 a la misma hora, continuará contra la República Checa el sábado 3 y volverá a medirse a Croacia el martes 6 también a las 20.45 antes de que cada jugador regrese con su respectivo equipo.

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La lista de 26 jugadores es muy parecida a la del Mundial, aunque en esta ocasión Luis de la Fuente incluye cuatro novedades en cada demarcación. Para la portería entra Josep Martínez, en defensa lo hace Huijsen, Fermín vuelve a la medular y Roberto Fernández completa el ataque. El anuncio de la convocatoria vino acompañado de un bonito gesto hacia Ceuta en estos difíciles momentos que atraviesa.

Convocatoria de España

La lista al completo está formada por:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez

Defensas: Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Eric García, Cucurella y Grimaldo

Centrocampistas: Rodrigo, Fabián, Pedri, Merino, Zubimendi, Álex Baena y Fermín.

Delanteros: Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy.