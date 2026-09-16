Las dos grandes dudas de España y más de diez candidatos a la lista de Luis de la Fuente

Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 18:03h.

La opción de un futbolista 'comodín' está sobre la mesa del seleccionador

Vinicius, Kylian Mbappé y Konaté reciben una oleada de críticas por Ceuta: "Es una vergüenza"

Compartir







La competición doméstica se acelera antes del parón internacional. Tras la conquista del Mundial 2026, la Selección Española prepara su regreso ya con las dos estrellas sobre su escudo. Luis de la Fuente no agitará en exceso el árbol tras el histórico triunfo en Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, hay dos grandes dudas que debe resolver.

Hasta cuatro compromisos oficiales deberá afrontar la Selección Española en este parón internacional que se extenderá hasta el próximo seis de octubre. Inglaterra, Croacia por partida doble y República Checa serán los primeros escollos de la bicampeona del mundo en la UEFA Nations League. Pero... ¿Habrá novedades en la convocatoria?

Las dos grandes dudas de España y los candidatos de Luis de la Fuente

La respuesta es clara: sí. El lateral derecho de la Selección Española demanda, como mínimo, una novedad. A la espera de conocer nuevos detalles del estado físico de Pedro Porro, la retirada internacional de Marcos Llorente abre una vacante en la actual campeona del mundo. Cabe destacar que Luis de la Fuente optó en el pasado Mundial por incluir en su lista a defensores con capacidad de ocupar puntualmente esta demarcación como Marc Pubill o Eric García, lo que puede abrir la puerta a Dean Huijsen.

En lo que a laterales derechos puros se refiere, el gran nivel de Héctor Bellerín en este inicio de temporada le brinda serias opciones, aunque MARCA apunta a otros futbolistas que están en el radar de la Federación: Álex Jiménez, Iván Fresneda, Víctor Gómez o Andrés García.

La otra gran novedad apunta al puesto de delantero centro. Borja Iglesias entró este jueves en la convocatoria europea del Celta de Vigo, pero aún sigue muy lejos de su mejor estado físico. Por esta razón, Luis de la Fuente valora seriamente, según la citada fuente, a otros candidatos para acompañar a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal: Roberto Fernández, Sergio Camello, Gonzalo García, Carlos Espí o Toni Martínez.

Cuándo y dónde se conocerá la lista de la Selección Española

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, dará a conocer el viernes 18 de septiembre su primera lista de convocados desde la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para afrontar los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. La convocatoria se hará pública a las 11.30 horas CET y una hora después, a las 12.30, De la Fuente comparecerá ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

España, que logró su segunda estrella en 2026 tras el título cosechado en Sudáfrica 2010, iniciará su camino en la actual Liga de Naciones, de la que es subcampeona tras caer en penaltis en la final ante Portugal en 2025, el sábado 26 de septiembre ante Inglaterra en Wembley, antes de recibir a Croacia el 29 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla y a República Checa el 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo.

La selección dirigida por Luis De la Fuente cerrará esta primera ventana internacional el 6 de octubre con la visita a Croacia en Split. Los cuatro encuentros comenzarán a las 20.45 horas CET. Será la primera concentración de España desde que conquistó el pasado 19 de julio en Nueva Jersey el segundo Mundial de su historia, tras imponerse a Argentina en la final con un gol de Ferran Torres. Por ello, la selección española lucirá por primera vez en estos encuentros las dos estrellas que la acreditan como bicampeona del mundo.

Además, el mismo viernes en el que De la Fuente da la lista para la absoluta, David Gordo hará lo propio con la sub-21 con vistas a sus tres últimos encuentros de clasificación para el Europeo de 2027 que se disputa en verano en Serbia y Albania.