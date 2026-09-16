Alberto Cercós García 16 SEP 2026 - 17:30h.

Superado el primer Gran Premio en el Madring, la organización ya trabaja para mejorar el circuito de cara al 2027

El enfado de Fernando Alonso con Carlos Sainz que pudo terminar de la peor manera: "Me ha llevado contra el muro"

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El primer Gran Premio en el Madring dejó una sensación difícil de resumir en una sola palabra. Madrid pasó con nota en ambiente, puesta en escena y exigencia para los pilotos, pero la carrera también dejó deberes encima de la mesa. El circuito demostró que puede ofrecer vueltas espectaculares, aunque adelantar se convirtió en otra historia. Fernando Alonso ya había advertido durante el fin de semana de que no sería sencillo ganar posiciones y Carlos Sainz también apuntó a las dificultades del trazado para progresar en carrera. Las quejas no fueron exclusivamente españolas: varios pilotos señalaron la falta de oportunidades claras para luchar cuerpo a cuerpo. El estreno, por tanto, dejó una conclusión evidente: hay margen para hacer del Madring un circuito todavía mejor.

Y la organización parece haber tomado buena nota. Lejos de conformarse con el primer examen, el Madring ya contempla actuar sobre tres puntos concretos del recorrido de cara a 2027: las curvas 5, 13 y 20. Tal y como informa ElDesmarque, la intención es introducir modificaciones que permitan generar más oportunidades de adelantamiento y mejorar el espectáculo sin perder la esencia de un trazado que, durante su primer Gran Premio, recibió también elogios por su variedad y por la dificultad que plantea a los pilotos. Es una respuesta directa a las sensaciones recogidas durante este primer fin de semana de Fórmula 1 y una muestra de que el proyecto sigue abierto a evolucionar.

Una nueva inversión para mejorar el espectáculo

Modificar un circuito que acaba de ser homologado, además, no consiste simplemente en mover una barrera y volver a encender los semáforos. Cada cambio relevante obliga a repetir los correspondientes procesos de homologación y las comprobaciones de seguridad exigidas por la FIA. Las nuevas zonas deberán volver a pasar por las pruebas necesarias para garantizar que cumplen los estándares establecidos, exactamente igual que ha ocurrido durante el largo proceso de construcción y validación del Madring. Y ahí aparece una consecuencia inevitable: la nueva homologación implica volver a afrontar los cánones y costes asociados al procedimiento de la FIA.

Es por ello que la organización está dispuesta a realizar una nueva inversión para mejorar el circuito después de escuchar las primeras impresiones de pilotos y equipos. El objetivo es que el Gran Premio de Madrid no se limite a tener un escenario espectacular, sino que consiga también ofrecer carreras con más batalla en pista. Las curvas 5, 13 y 20 aparecen ahora como los primeros puntos sobre los que trabajar para que el segundo examen, en 2027, tenga todavía más argumentos.