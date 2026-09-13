Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 13:52h.

Fernando Alonso repasa en ElDesmarque, con Mati Prats y José Galindo, cómo está viviendo el GP de España

Qué pasa en la curva 12 y por qué es el gran reclamo de Madring en el regreso de la Fórmula 1

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Fernando Alonso afronta la primera carrera del Madring con mucho trabajo por delante. El asturiano partirá desde la parte trasera de la parrilla después de un fin de semana complicado para Aston Martin, que sigue acusando especialmente su déficit de potencia en las rectas. Aun así, Alonso considera que el monoplaza ha dado un paso adelante en las curvas y confía en que la degradación, uno de los puntos fuertes del equipo, pueda abrirle alguna oportunidad durante la carrera. El piloto asturiano sabe que necesitará algo más para remontar, especialmente en un circuito donde adelantar no será sencillo. En ElDesmarque, en exclusiva, el español repasa cómo está viviendo este fin de semana y cómo siente a la afición en el Madring.

La entrevista de ElDesmarque con Fernando Alonso

Un resumen del sábado: "En la crono salieron bien todas las vueltas, así que es lo que hay. No tenemos más. Sobre todo en la crono parece que sufrimos un poco. Incluso en Zandvoort, que fue nuestro mejor fin de semana, acabamos novenos el domingo. En la crono hicimos el 20 y creo que estábamos a medio segundo de los Williams y aquí, sin embargo, estamos a una décima de ellos ya en la crono. Así que, bueno, con el déficit que tenemos en las rectas quiere decir que en las curvas hemos sido bastante rápidos.

El chasis ha mejorado, habéis recortado segundos de cómo empezó la temporada, pero el problema es la potencia: "Bueno, también el chasis. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar de todo, pero sí que hay que seguir mejorando en la aerodinámica. Creo que el paquete de mejoras que introdujimos en Budapest funcionó, pero nos hace falta más. No es suficiente para estar donde queremos estar".

Es verdad que parece que puede ser caótico con las carreras que hemos visto de F3, de F2 y la degradación sobre todo. No sé si os podéis agarrar a eso: "Sí, normalmente la degradación ha sido nuestro punto fuerte desde que introdujimos el coche nuevo, pero no lo sé. Creo que para remontar muchas posiciones o estar cerca de los puntos necesitamos ayuda por parte de alguno de delante y que haya un poco de caos, ¿no? Y tendremos que apostar a eso".

Si te dijera solo vas a ganar una carrera más, ¿cuál elegirías?: "No lo sé, es una pregunta muy difícil. La última, la última carrera que corra".

¿Te ha gustado de verdad, te ha entusiasmado Madrid, el circuito?: "Me ha gustado correr en casa. Los circuitos urbanos tienen su atractivo también. Hemos ido en la Fórmula 1 hacia más y más urbanos y todos se parecen un poco entre sí, ¿no? Y soy más de circuitos convencionales. Me gustan más los circuitos de toda la vida. Hemos perdido el carácter que tiene cada circuito único. Silverstone tiene sus cosas, Monza tiene sus rectas, Barcelona pues tiene el encanto de todos los tests y todas las cosas que hacemos allí. Creo que lo mejor de correr en Madrid es sin duda la afición, el ver todas las gradas llenas de gorras verdes y limas de Aston Martin, las banderas de Asturias, de España, y que estamos en una de las mejores ciudades del mundo. El circuito yo creo que ha aprobado con nota, porque todo el fin de semana ha sido un éxito y la afición, un 10.

¿Tú sabes por qué te quiere tanto la gente, hagas lo que hagas?: "No lo sé. No, no, no lo sé, porque a veces sí que... Mira, ahora que venimos, este año sobre todo, Barcelona y Madrid, que hemos venido con muy pocas expectativas porque sabemos dónde estamos, a la afición no le ha importado. El empuje, el cariño ha sido incluso más que otros años, ¿no? Entonces ha sido realmente emocionante verlo".