María Trigo 12 SEP 2026 - 22:45h.

El entrenador ha sido muy claro sobre cómo ve a sus futbolistas y lo que espera de ellos

El sentido homenaje de San Mamés al socio número 1 del Athletic y su mujer, recientemente fallecidos

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El Athletic Club, poco a poco, le va cogiendo el pulso a LALIGA EA SPORTS. Los jugadores parecen cada vez más adaptados a lo que les pide Edin Terzic. Tras el empate frente al Elche, el club rojiblanco suma siete puntos, pues venía de conseguir dos victorias (Celta y Atlético de Madrid). Este sábado no ha podido brindarle una nueva victoria, pero su entrenador sí que ha querido enviarle un mensaje de confianza a la afición.

Edin Terzic, lo que ve...

Y es que Terzic les ha querido dejar claro a sus seguidores que el compromiso que han demostrado hoy sus futbolistas es lo que ve cada día: "Creo que todo el mundo, aunque no estemos contentos ni satisfechos con el resultado, vio a un equipo que estuvo luchando desde el primer minuto hasta el último segundo para ganar el partido. Y esto es lo más importante para mí. Esto es lo que veo y lo que siento cada día en el campo de entrenamiento".

... Y en lo que confía

A todo esto, el técnico alemán ha insistido en que tendrán una buena temporada 26/27: "Cuando estamos con el balón sobre el césped nosotros luchamos por ganar. Y hoy, de nuevo, no estamos contentos por el resultado. Me gustaría prometeros ganar todos los partidos, pero no es realista. Este no es el mundo del fútbol. Pero mi mundo como entrenador consiste en tener un equipo preparado para luchar por una victoria. Y voy a decírselo: no os preocupéis, porque el miércoles vais a volver a ver a un equipo que estará preparado para luchar por una victoria contra el Levante. Y vamos a sumar los puntos si seguimos así. Si seguimos así y jugamos de tantas maneras diferentes como lo hemos hecho durante las últimas semanas, vamos a obtener buenos resultados, seguro".