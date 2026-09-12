Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 16:24h.

La jugada sorprendió a los de Julián López de Lerma, que encajaron el tanto y perdieron el partido

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El balón parado es uno de esos pocos aspectos del fútbol en los que se siente que aún no está todo inventado. Una disciplina que puede hacerte ganar o perder partidos según cómo esté ejecutada. Para más inri, no necesitas irte a la categoría más alta ni a los partidos más lujosos para encontrar auténticas jugadas de laboratorio. Esto es lo que ha sucedido este sábado en El Ruibal, estadio del Águilas FC, frente al Real Madrid Castilla. Y es que la maniobra de los jugadores ofensivos, cogidos de la mano y dando vueltas en el área rival haciendo un corro de la patata, logró despistar a la defensa madridista y anotar el gol decisivo del encuentro.

Sucedió sobre el minuto 11 de partido, en una acción de saque de esquina contra el Real Madrid. El Águilas, tras aprovechar esa maniobra de despiste, encontró en el segundo palo a Javier Castedo, que cazó el balón en el aire, lo acomodó con el interior de la bota y lo alojó en la portería defendida por Javi Navarro. Del mismo modo, el propio narrador del encuentro explica, después de que el Águilas pescase el primer y el único gol del encuentro, que esta jugada ya les dio muchos réditos el año pasado al conjunto murciano.

Por su parte, con esta derrota, el Real Madrid Castilla está firmando un arranque con ciertos titubeos en la Primera RFEF. En este sentido, los de Julián López de Lerma llevan un empate, una victoria y una derrota en los tres primeros encuentros del Grupo 2 de la categoría. Con el objetivo de ascender y recortar la distancia que hay entre el primer equipo y el filial, pensando en que el día de mañana puedan promocionar más futbolistas, el conjunto blanco intentará darle la vuelta a la situación en las próximas semanas, en las que tiene partidos contra clubes de la talla del Sant Andreu, el Alcorcón o el Atlético Madrileño.