Nico Paz, entre Arsenal y Real Madrid: la decisión que puede cambiar su futuro

Lucas Gatti 11 SEP 2026 - 19:40h.

El canterano del Real Madrid sopesa tres escenarios para su futuro

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Nico Paz volvió a quedar en el centro del mercado europeo. El mediocampista argentino, que eligió quedarse en el Como después de una temporada que lo consolidó como una de las grandes apariciones de la Serie A, ahora aparece en el radar del Arsenal. Según pudo averiguar ElDesmarque, el club inglés ya sigue de cerca su evolución e intentará avanzar por él en enero de 2027. Pero cualquier movimiento tendrá un actor decisivo: el Real Madrid.

La Casa Blanca no perdió el control sobre el futuro de Paz cuando aceptó continuar en Italia. Por el contrario, diseñó una operación que le permite mantener una puerta abierta. En junio, el Real Madrid y el Como acordaron la transferencia definitiva del futbolista por 60 millones de euros, mientras que la institución madrileña conservó una opción unilateral de recompra de 80 millones para el verano europeo de 2027.

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Ese mecanismo puede transformarse ahora en una pieza fundamental. Si el interés del Arsenal se convierte en una propuesta concreta en unos meses, el Real Madrid tendrá que decidir qué hacer con el jugador que formó durante años en La Fábrica y que ya demostró en Italia que está preparado para jugar en la élite.

El interés del Arsenal por Paz no es nuevo, pero tomó otra dimensión después de la última ventana de transferencias. El problema para el Arsenal es que no se encontrará con un jugador cuyo futuro dependa exclusivamente de una negociación con el Como, porque el Madrid tiene una herramienta contractual que puede modificar por completo el escenario: una recompra de 80 millones de euros. En otras palabras, si Los Gunners quieres llevarse a Paz directamente desde Italia, deberá tener en cuenta que el Madrid tiene prioridad para recuperar al futbolista bajo las condiciones acordadas con el conjunto italiano. Y allí aparece una posibilidad que puede resultar especialmente interesante: que el Real Madrid active la recompra para recuperar a Paz y, posteriormente, defina si lo incorpora a su plantilla o escucha ofertas por él.

La jugada que prepara el Real Madrid

El Madrid decidió no recuperar a Nico Paz durante el último mercado de fichajes. La situación fue particular porque el club tenía inicialmente una cláusula de recompra mucho más baja, de alrededor de 9 millones de euros, pero en lugar de ejecutarla llegó a un nuevo acuerdo con el Como.

El club italiano desembolsó 60 millones de euros para quedarse con el 100% de los derechos del futbolista y el Real Madrid se aseguró una nueva opción de recompra para 2027. Además, el acuerdo contempla mecanismos que le permiten al conjunto español conservar influencia ante una eventual aparición de otro club interesado. La decisión tuvo también una explicación deportiva. Paz quería continuar en Como, donde se convirtió en una pieza central del equipo de Cesc Fábregas y tiene la posibilidad de disputar la Champions League, como lo hizo ayer ante el Leipzig. El propio Real Madrid confirmó oficialmente que el acuerdo para que siguiera en Italia se realizó "a petición del propio jugador".

Por eso, el escenario de 2027 puede ser completamente diferente. El Madrid puede esperar. Puede observar cómo continúa evolucionando Paz y, si entiende que su nivel justifica el movimiento, recuperar al futbolista por 80 millones de euros. Y si para entonces Arsenal u otro gigante europeo aparece con una oferta superior, el club blanco tendrá nuevamente la posibilidad de decidir qué hacer con uno de los futbolistas surgidos de su cantera.

De promesa del Madrid a figura del Como

La evolución de Paz explica por qué volvió a despertar el interés de los grandes de Europa. Después de abandonar Madrid en 2024, el argentino encontró en Como el contexto que necesitaba para tener continuidad. Bajo la conducción de Fàbregas pasó de ser una promesa a convertirse en uno de los futbolistas más importantes del equipo italiano.

En la temporada 2024/25 disputó 35 partidos de Serie A, marcó seis goles y dio ocho asistencias. En la campaña siguiente dio otro salto: volvió a jugar 35 encuentros, pero esta vez terminó con 12 goles y seis asistencias según los registros de Opta. Su crecimiento fue determinante para que el Como alcanzara la clasificación a la Champions League y transformara a Paz en una de las caras principales de un proyecto que tiene a Fàbregas como entrenador. Y su presente no parece haberse detenido. En la tercera fecha de la actual Serie A, Paz marcó un golazo en el triunfo 4-1 ante Genoa, su primer tanto de la temporada.

El escenario ideal para Nico

Para Paz, la situación tampoco es sencilla. El argentino acaba de cumplir 22 años y tiene por delante una temporada que puede resultar determinante para su carrera. En Como tiene continuidad, confianza y protagonismo.

Es el número 10 de un equipo que juega nada más ni nada menos que la Champions y que tiene a Fábregas como uno de sus principales impulsores. Su contrato con el club italiano se extiende hasta junio de 2028. Pero al mismo tiempo, Arsenal representa la posibilidad de dar otro salto en su carrera y competir en una de las ligas más importantes del mundo.

El futuro de Nico Paz empieza a dibujar tres escenarios. El primero es que continúe en Como durante toda la temporada, dispute la Champions y siga aumentando su valor. En ese caso, el mercado de 2027 podría encontrarlo todavía más cotizado. El segundo es que el Arsenal avance y presente una propuesta concreta en enero siguiente. Allí, el Real Madrid tendrá que decidir si utiliza su opción de recompra para volver a tener al jugador bajo su control. Y el tercero es que el propio Madrid considere que Paz ya está preparado para regresar al Santiago Bernabéu y formar parte de su proyecto.