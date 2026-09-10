El Real Madrid ya sabe cuántos años quiere renovar a Thibaut Courtois, que acaba contrato en 2027

Juan Pérez 10 SEP 2026 - 10:36h.

El arquero acabará la temporada con 34 años

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La seguridad del Real Madrid bajo palos en la última década pasa por el nivel estelar de Thibaut Courtois desde su llegada al Santiago Bernabéu, y no parece existir debate sobre la decisión de renovar al guardameta en los próximos meses. El belga acaba contrato en 2027 y, después de su partidazo ante el Inter, la dirección deportiva quiere sentarse a hablar de su continuidad para certificar al menos a su décima temporada como referente bajo palos.

El compromiso de Courtois con el conjunto blanco, ahora ampliado tras renunciar a su selección, es el de la regularidad de uno de los mejores jugadores del mundo. La constancia de ese nivel mantenido en el inicio de esta campaña empuja al Real Madrid a dar un paso para renovar lo antes posible al portero según han anunciado el medio belga BGP y Cope, algo que puede suceder en fechas próximas.

La intención del club es darle a Thibaut Courtois una temporada más de contrato para asegurarlo hasta 2027, lo que a sus 33 años actuales (34 en mayo), significa que podría finalizar la 27/28 con 35 años. La información incluso habla de una primera toma de contacto en las próximas horas para sellar su continuidad, aunque la tendencia debe pesar en ambas partes para asegurar un futuro.

Si al arquero no le importa ir midiendo su nivel año a año, lo más lógico es aceptar de buen grado la renovación para seguir en el Real Madrid un año más, pero el punto de partida bien puede ser el de pedir año más. La edad en un guardameta no es tan relevante como en cualquier otra posición del campo, y después de comprobar el rendimiento de Courtois, lo lógico es imaginar un tira y afloja por conseguir al menos dos temporadas de renovación.