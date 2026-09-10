Juan Pérez 10 SEP 2026 - 09:17h.

El capitán colchonero afirma que la plantilla lo ha apoyado en todo momento

Simeone se va "contento" de Liverpool pero enciende las alarmas y lanza un serio aviso: "Es importante"

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Los 90 minutos de Julián Álvarez en la derrota del Atlético de Madrid ante el Liverpool son una declaración de intenciones de Diego Simeone para volver a enchufar al argentino en la dinámica. A pesar de evitar el ruido negando su titularidad en la previa, el técnico le dio la confianza al '19' a pesar de estar lejos de un estado físico óptimo, pero el compromiso y su arranque desvelan un cambio de actitud que defienden también sus compañeros de vestuario.

La conexión entre la afición colchonera y Julián Álvarez en Anfield es uno de los puntos de encuentro necesarios para volver a abrazar la normalidad más allá de la racha negativa de resultados. Independientemente de imaginar unas disculpas públicas del jugador por ciertos acontecimientos desde sus declaraciones en el Mundial, lo cierto es que la dinámica diaria lo empuja a ser indispensable, algo que entienden a la perfección sus compañeros de vestuario.

Koke Resurrección es uno de los más firmes ante la prensa cada vez que escucha el nombre de Julián Álvarez: "Hay que dejarle un poco en paz, sois un poco pesados preguntando cada día y a cada persona por él, es un chico que necesita jugar como todos los jugadores, estar en el campo y dar lo mejor que tiene. Poco a poco está dando lo mejor, hoy ha hecho muy buen partido y seguro que va creciendo y va a dar el 100% por el Atlético de Madrid, y por sus compañeros que le hemos apoyado en todo momento", confiesa.

El MVP rojiblanco en el partido, Marcos Llorente, también protege a La Araña y le da tiempo para llegar a un estado de forma óptimo: "Se encuentra bien, hoy ha hecho muy buen partido, ha trabajado a pesar de que venía teniendo pocos minutos. Me ha dado una asistencia maravillosa, Julián es un jugador importante para nosotros, es el que marca la diferencia, ojalá pueda seguir con el ritmo del partido de hoy que seguro que nos va a ayudar mucho", aclara.

Mientras tanto el equipo necesita cambiar el chip para dejar atrás las dos derrotas seguidas a pesar de las noticias positivas en Anfield, pero ya lo dice Llorente: "Hay partido cada tres días y hay que ganar el fin de semana para que se acaben estas dudas", por lo que no queda otra que desconectar y volver a empezar de cero el domingo ante la Real Sociedad.