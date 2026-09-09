Fran Fuentes 09 SEP 2026 - 23:32h.

El delantero fue titular en el partido frente al Liverpool; dio una asistencia y pudo marcar un gol

Simeone se va "contento" de Liverpool pero enciende las alarmas y lanza un serio aviso: "Es importante"

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El Atlético de Madrid después de la derrota ante el Liverpool (2-1) en Anfield. Un encuentro que, pese a que Marcos Llorente comenzó marcando muy temprano en su estado 'fetiche', el vendaval ofensivo del conjunto que dirige Andoni Iraola acabó con los reds remontando el encuentro. Más allá de eso, Julián Álvarez dejó un detalle acercándose donde estaban los aficionados rojiblancos para agradecer el viaje a la afición. De este modo, el delantero argentino se acercó a la grada visitante junto al resto de sus compañeros para agradecer el apoyo de los seguidores rojiblancos, en un gesto especialmente significativo después de un verano marcado por las dudas y los rumores alrededor de su futuro.

Así las cosas, Diego Pablo Simeone apostó por Julián Álvarez de inicio, otorgándole su primera titularidad de la temporada después de todo el jaleo del mes de agosto. De este modo, el argentino respondió con una actuación muy participativa desde los primeros minutos, corriendo y presionando arriba, además de participar en el tanto del Atlético. En el minuto 16, encontró a Marcos Llorente con una gran asistencia para que el centrocampista adelantase al conjunto rojiblanco. Poco después, en el 26’, rozó el 0-2 con un buen disparo que obligó al Liverpool a estar atento.

El Atlético terminó cayendo tras la remontada inglesa, pero Álvarez fue uno de los futbolistas que quiso acercarse a los aficionados al término del encuentro. Un gesto que llega después de semanas de ruido en torno a su figura y que coincide con el mensaje lanzado por Koke tras el partido. El capitán rojiblanco pidió públicamente que se deje tranquilo al delantero. "Estamos muy cansados. Y, sobre todo, él. Yo creo que al chico hay que dejarle. Que juegue, que disfrute, que haga su trabajo, que es jugar al fútbol, es lo que tiene que hacer. Entre todos le tenéis que dejar ya un poquito en paz, porque lleváis un verano muy cansino. Dejadle en paz y que haga su trabajo", sentenciaba Koke.