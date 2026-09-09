Cuánto debe el FC Barcelona en fichajes a otros clubes: todas las cantidades

Fran Fuentes 09 SEP 2026 - 18:36h.

Tras sufragar en los últimos meses las deudas por jugadores importantes, ahora el club resta otras mucho más livianas

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El FC Barcelona mantiene una deuda pendiente de 83,3 millones de euros con diferentes clubes de fútbol por operaciones realizadas en los últimos años. Y es que, aunque las últimas cuentas del club, que datan del 30 de junio de 2026, apuntaban a una cantidad aún mayor, esta cifra ha quedado reducida tras el pago de varias operaciones que figuraban inicialmente como pendientes. Unas cantidades que han ofrecido, además, tras conocerse el aplazamiento del primer pago por Anthony Gordon. Como curiosidad, tan solo quedan dos jugadores de la actual plantilla con deudas pendientes de sufragar.

En concreto, el Barça ya ha satisfecho los importes que mantenía pendientes por Dani Olmo, Raphinha, Jules Koundé, Robert Lewandowski y Vitor Roque, que en conjunto superaban los 84 millones de euros en concepto de deuda a corto plazo. De este modo, la deuda actual queda repartida entre 31,8 millones de euros a corto plazo y 51,5 millones a largo plazo.

Entre las principales cantidades todavía pendientes destaca la correspondiente a Anthony Gordon, con 68,9 millones de euros entre corto y largo plazo. También aparecen los pagos pendientes por Roony Bardghji, Pau Víctor, Ibrahim Diarra, Trincao, Todibo, Jorge Cuenca y otras operaciones.