"Son muy malos, son malísimos", dijo el jugador del Barça en Mestalla

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Las palabras de Rodrigo Hernández en Mestalla no han tardado en hacerse virales. El flamante fichaje del FC Barcelona fue titular ante un pobre Valencia CF y abandonó el terreno de juego a los 60 minutos. Allí, desde el banquillo, tuvo una charla con Pau Cubarsí en la que, sin taparse la boca, se mostró crítico con el equipo che: "Son muy malos, son malísimos". Unas palabras que ha criticado de manera dura Álex Silvestre en El Chiringuito, lo que ha provocado un gran debate.

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