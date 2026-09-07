Rueda de prensa posterior al Getafe-Celta

Las notas del Celta en Getafe: ocho suspensos y dos señalados

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Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta de Vigo, ha atendido a Movistar tras el empate ante el Getafe CF (1-1) en el Coliseum, en un duelo que alarga a cinco la racha de jornadas sin ganar en este inicio de campeonato. El técnico se ha mostrado "muy enfadado" con el resultado final, admitiendo que sus futbolistas jugaron "como pollo sin cabeza" durante el tramo final, en superioridad numérica.

Sensaciones tras el partido: "Enfadado, muy enfadado. Este partido lo tenemos que ganar, nos hacen un gol de una situación que no nos puede pasar, damos demasiadas oportunidades al juego directo, regalamos la pelota por no girar el balón. El campo está seco, hace calor, es muy difícil. Cuando hemos atacado con cabeza hemos tenido el control absoluto del partido, nos ha faltado finalizar. A partir de la superioridad hemos sido pollos sin cabeza sobre el terreno de juego. Con el corazón solo no ganas, y más a un equipo ordenado. La sensación de que hemos tirado 25 minutos en superioridad y no estamos para tirar ni un minuto. Enfadado".

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Faltó paciencia: "Igual es la primera vez que jugamos contra el Getafe. No tengo mucha explicación".

El primer tiempo y ningún cambio: "Cuando estuvimos colocados, ordenados, dando dos o tres vueltas, situaciones por fuera sencillas, bien ajustados en balón tras pérdida, nos faltó despejar hacia afuera algunas acciones en la primera parte. El balón parado nos lo metemos nosotros dentro, errores que contra el Getafe te penalizan, no es casualidad, es su manera de competir y de jugar, y es muy respetable, igual que la nuestra. Los 15 o 25 primeros minutos lo han llegado a su terreno, luego desde el cerebo y el orden hemos tenido llegadas, ocasiones las justas, pero muchas llegadas. Un gol a balón parado y el partido se nos puso de cara, pero decidimos jugar sólo con corazón".

Mucho dominio, falta definir: "La segunda parte contra la Real, la primera ante Osasuna, el partido ante Valencia y este partido es lo que busco, el control absoluto de lo que pasa en el terreno de juego. Que el rival te ataque tres contra cinco como ha pasado hoy, si te sacan cosas que sea talento. El equipo ha estado controlado, ubicado, salvo cuando hemos perdido el cerebro, hoy los últimos 25 minutos. Esperemos ser un equipo cerebral y táctico y aprovechar el último tercio para ser creativos".