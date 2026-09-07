El Barcelona cierra dos inyecciones millonarias y una de ellas se amplía hasta 2055

Juan Pérez 07 SEP 2026 - 16:47h.

Los dos contratos al descubierto de los patrocinios con Ohana y Babylon Park

Las tres operaciones de Deco tras el mercado de fichajes con un peligro de 55 millones para el Barça

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El FC Barcelona encuentra un nuevo impulso económico con dos acuerdos para sumar un buen montante económico a las arcas del conjunto culé durante las próximas temporadas. Con un inicio idílico en LALIGA tras la goleada al Valencia, Joan Laporta ha encontrado dos fuentes que debe ratificar el próximo 19 de septiembre en la Asamblea Ordinaria de Compromisarios para asegurar así un extra ideal para las próximas décadas.

Tras el cobro adelantado de 210 millones de derechos televisivos, la marca del Barça vuelve a relucir a nivel mundial con dos propuestas totalmente opuestas que deben pasar por el filtro azulgrana en pos de la consecución de dos patrocinadores. El primero de los acuerdos parte de una doble negociación para conceder una licencia de cara a un proyecto residencial en Emiratos Árabes que se amplía hasta 2055 que plantea un pago de un millón anual durante los próximos 30 años.

La segunda vertiente es un acuerdo de patrocinio para promocionar el proyecto y Ohana, la famosa empresa promotora e inversora inmobiliaria de lujo en Emiratos Árabes. En este caso la gestión apunta al pago de unos 40 millones de euros durante las próximas tres temporadas con inicio en la 27/28, lo que supondrá tener el nombre del complejo en la parte trasera de la camiseta del primer equipo masculino y femenino solo en los partidos nacionales y amistosos.

Pero la cosa no queda ahí. La segunda votación pendiente para la Asamblea pasa por aceptar el acuerdo con Babylon Park Spain en dos vertientes diferentes, la más sonada es una licencia de 25 años para desarrollar y poner en marcha un centro de entretenimiento familiar indoor de la marca FC Barcelona. El aliciente es que este se realizará en el Spotify Camp Nou con lo que supone para el aficionado, un plus para una marca como Babylon Park que tiene más de 15 creaciones de este tipo con más de 1.000 empleados a nivel global.

La ampliación del acuerdo es la expansión de centros de entretenimientos tematizados en Catalunya con una posible ampliación a mercados internacionales donde exista un gran seguimiento del Barça. En este caso Sport comunica que será una cantidad fija garantizada para el club, pero no hay cifras exactas. Sí que se comunica que una parte de los ingresos de esos parques iría al conjunto azulgrana.