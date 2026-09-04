Las tres operaciones de Deco tras el mercado de fichajes con un peligro de 55 millones para el Barça

Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 20:44h.

Deco trabaja en la mejora de contrato de Xavi Espart, Brian Fariñas y Hamza Abdelkarim

Xavi Espart convence a Hansi Flick y el Barcelona prepara un plan posterior al mercado de fichajes

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El mercado de fichajes echó el cierre el pasado martes con la novedad para el FC Barcelona de la incorporación de Gabriel Jesús y de la salida de varios canteranos que se habían quedado sin sitio. Entre los que sí siguen a las órdenes de Hansi Flick están Xavi Espart, Brian Fariñas y Hamza Abdelkarim y Deco se ha puesto manos a la obra para aumentar sus respectivas cláusulas de rescisión ante el peligro de los 55 millones de euros por los que podrían salir los tres.

Según informa Sport, el director deportivo azulgrana trabaja ya en mejorar los contratos de los tres jóvenes en vista del nuevo rol que tendrán en el Barça desde esta campaña 26/27. Los dos españoles, con contrato hasta 2028 tendrán ficha del primer equipo ante su definitivo salto a las órdenes de Flick mientras que el delantero egipcio, cuya vinculación finaliza en 2029, y, a pesar de ser aún miembro del filial, contará con minutos.

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Hansi Flick, encantado con Xavi Espart, Brian Fariñas y Hamza Abdelkarim

De todos ellos, Xavi Espart se ha convertido en la sensación del Barcelona en este arranque de temporada jugando como titular en el lateral zurdo. Sus conducciones con la derecha a pierna cambiada y su presencia habitual por zonas centrales le han llevado a la comparación con una institución entre los laterales como es Philipp Lahm y Deco debe aumentar su cláusula de 20 millones de euros para evitar problemas a pesar de que la intención del jugador pasa por triunfar como azulgrana.

Flick alucinaba con él después del triunfo del Barça ante el Athletic: "Estoy realmente sorprendido por su tranquilidad y por cómo está jugando. No sé exactamente cuántos partidos lleva ahora mismo a este nivel pero es muy bueno. Y, para mí, ahora no es fácil para alguien que ocupa esta posición. Ha hecho un trabajo fantástico hoy y también en Elche. Con el balón, sin balón... es muy bueno. Su técnica es como la que ya sabéis de los jugadores de La Masia. También está siempre concentrado y técnicamente está a un nivel alto. Ojalá siga por este camino porque creo que también tiene más potencial para mejorar. Y esto es lo que trabajamos cada día con él".

Aún no ha tenido minutos Brian Fariñas, pero la lesión de Frenkie de Jong le ha abierto las puertas para que Hansi Flick le ascienda al primer equipo con el dorsal 4. En pretemporada, el de Benicarló, cuya cláusula también es de 20 millones de euros, se convirtió en una de las revelaciones del equipo y así hablaba Flick recientemente sobre sus prestaciones.

"Brian me ha sorprendido muchísimo esta pretemporada porque es un jugador excelente, con mucho talento. Está muy en forma, al 100% y muy comprometido en su rol y diferentes posiciones en las que puede jugar. Es fantástico ver cómo ha mejorado. Y, por supuesto, necesita minutos y no va a ser fácil para él porque en esa posición del centro del campo tenemos jugadores fantásticos, pero yo creo que también se merece jugar algunos minutos", explicó Flick.

Por último se encuentra el caso de Hamza Abdelkarim, con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros después de que este verano el Barça le pagara 1,5 kilos al Al Ahly después de medio año como cedido en el filial. Contra el Rayo ya debutó en partido oficial después de anotar varios goles en pretemporada después de que Flick ya adelantara que contaría con él.

"Esto no siempre es fácil. También estamos pensando en dar minutos a los jugadores que se lo merecen y, por supuesto, se lo merece, porque hizo una pretemporada fantástica. También en los entrenamientos veo cómo mejora cada día. Es muy bueno de cara a gol, tiene la actitud y la mentalidad adecuadas. Es lo que necesitamos. Y se merece jugar y jugará. Hay que darle minutos y hay que darle la oportunidad de demostrar la calidad que tiene también en un partido de LALIGA", explicó el entrenador culé.