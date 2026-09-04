La reacción de Dani Ceballos al pisar por primera vez La Cartuja

Álvaro Borrego 04 SEP 2026 - 20:21h.

El verdiblanco pisó el césped del que será su nuevo estadio y se llevó el cariño de los béticos

Así fue el seguimiento que le hizo el Betis a Dani Ceballos en su primer día: ya tiene celebración de gol

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Nueve años después, Dani Ceballos vuelve a casa. Aunque para hacerlo sobre el césped del Benito Villamarín deberá aguardar al menos dos años más, el centrocampista se presentó este viernes ante la que siempre ha sido su afición. El utrerano fue uno de los grandes reclamos del beticismo en la previa del duelo contra el Real Madrid, llevándose la ovación de los allí presentes a poco menos de una hora para el inicio del duelo. Al llevar apenas un par de días con el resto del grupo y no haber tenido una pretemporada al uso Manuel Pellegrini decidió no incluirlo en la convocatoria, por lo que no será hasta el próximo 17 de septiembre, contra el Getafe, cuando pueda defender la camiseta del Real Betis como local. Eso no le impidió recibir el calor ante una hinchada que ha esperado casi una década para verlo de nuevo como verdiblanco.

El futbolista aprovechó para saludar a los que han sido sus compañeros durante casi una década y también se tomó su tiempo para saludar a su nueva afición.

Será esta su segunda etapa en el club de su vida, con el que debutó en abril de 2014. El utrerano, que ha quedado comprometido hasta 2029, experimentó en su día un crecimiento vertiginoso y apenas tardó unos meses en convertirse en una de las piedras angulares del Real Betis. Fue vital en el último ascenso a Primera División, en junio de 2015, y terminó participando en un total de 105 partidos oficiales, en los que anotó siete goles y brindó nueve asistencias.

Ahora Dani Ceballos vuelve más maduro, con ganas de recuperar su mejor versión, pero sobre todo de agradecer que el Betis nunca salió de él: "El Betis no ha salido de mí. He visto todos sus partidos, el club es muy importante para mí y mi familia, se pudo concretar antes, pero el momento ha sido este. Es verdad que hemos estado justo de tiempo pero han sido capaces de hacerlo posible, no ha sido fácil. Feliz por estar aquí, el Betis para mí significa todo y ahora es momento de demostrarlo en el campo y devolverle el carió a la afición", reconoció en su presentación oficial con el club.