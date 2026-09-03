Así fue el seguimiento que le hizo el Betis a Dani Ceballos en su primer día: ya tiene celebración de gol

María Trigo Sevilla, 03 SEP 2026 - 21:02h.

El club ha publicado un vídeo de unos dos minutos en el que muestras algunos momentos muy especiales

Luna Serrat no para de llorar y logra emocionar a Dani Ceballos en su presentación con el Betis: "Verte cumplir tu sueño"

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Aunque aún tendrá que esperar para volver a jugar con el Real Betis, Dani Ceballos sigue acumulando entrenamientos y compartiendo momentos con sus nuevos compañeros. Nueve años después ha llegado a su casa y el club lo acompañó en sus primeras horas como verdiblanco. Desde el camino en coche del aeropuerto a la ciudad deportiva, hasta su primer entrenamieno y posado con la camiseta y el parche de la Champions. Unas fotos oficiales en las que ya mostró cuál va a ser su celebración si marca un gol.

Esta, como no puede ser de otra forma por el momento vital en el que se encuentra, estará dedicada a sus dos hijas. Las pequeñas nacieron hace poco más de un mes y Dani Ceballos, cuando marque, se llevará los dedos a la boca para hacer como si se estuviera tomando dos biberones. Algo que ya es habitual en su día a día junto a Luna Serrat.

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Las palabras de Dani Ceballos

Como se puede ver en el siguiente vídeo, la mayor parte es en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde se abraza y saluda a sus compañeros. Allí, nada más llegar, se para en su foto y muestra su "alegría": "Volver a mi casa es lo que siempre he soñado desde el día en que me fui. Volver a mi ciudad, a mi equipo, a sentirme de nuevo feliz y a encontrarme con la afición. Para mí, volver aquí es algo único. Es muy importante estar cerca de mi familia, pero de lo que más ganas tengo es de redebutar con el equipo y sentirme importante".

"Es verdad que me fui siendo un niño y vuelvo con una familia, con una estabilidad emocional totalmente diferente a la de mi primera etapa", añadió un Dani Ceballos que ramató con un "feliz de llevar de nuevo esos colores y, sobre todo, llevar este parche (el de la Champions), que para mí es un orgullo".

Por último, manifestó que para él "la clave del Betis en los últimos años ha sido la comunión que ha tenido la afición y el equipo. Cuando se han juntado esas ganas y ese bienestar por el Betis creo que han sido imparable". Además, enseñó uno de sus tatuajes más especiales: "Este es el tatuaje de mi primer gol frente al Racing. Es muy especial, muy bonito, y con un número que para mí significa todo. Es el número con el que debuté y el que llevaré para siempre en mi corazón".