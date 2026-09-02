Fran Fuentes 02 SEP 2026 - 08:54h.

Nueve años después, el utrerano regresa a la que fue su casa

El padre de Pablo García desvela el drama de su hijo tras irse entre lágrimas del Betis: "Lo está pasando muy mal"

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El culebrón de Dani Ceballos y el Real Betis llega a su fin, después de confirmarse el fichaje del utrerano nueve años después de su salida. Tras rescindir con el Real Madrid, el centrocampista firma con el conjunto verdiblanco, lo cual era su deseo desde hacía varias temporadas pero, por unas cosas o por otras, todavía no se había terminado de concretar. Ahora, una vez ha aterrizado en la ciudad de Sevilla, ha dejado sus primeras palabras

A la pregunta de si ya era hora, Dani Ceballos reconoce que su regreso se ha dilatado demasiado: "Ya, ya, hace tiempo, pero bueno, muy feliz de estar aquí", comenta.

Por último, sobre su estado físico, reconoce que aún tiene que ponerse a punto: "Hay que entrenar, hay que entrenar", sentencia.