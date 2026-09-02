Javi Rayo 02 SEP 2026 - 06:47h.

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Pablo García protagonizó una de las imágenes con mayúsculas del último día de mercado en el Real Betis. Tal y como había podido confirmar ElDesmarque unas horas antes, el atacante se marchaba al Racing de Santander a cambio de 5,5 millones de euros por el 50% de sus derechos. El ya exjugador verdiblanco abandonaba el club andaluz entre lágrimas, completamente roto. Unos minutos después, Ramón García, padre del futbolista, entraba en El Chiringuito para hacer público el drama que está viviendo su hijo.

"Cuando ha ido a recoger sus cosas después de 15 años, imagínate"

"Hombre, yo he hablado con él y lo estaba pasando muy mal. Yo he tenido también un rato antes en el que lo he pasado muy mal. Ten en cuenta que cuando ha ido a su taquilla a recoger sus cosas después de 15 años... pues imagínate", desvelaba Ramón García. Ante la pregunta de Josep Pedrerol de si había habido alguna posibilidad de seguir en el Real Betis, el padre del futbolista respondió: "El Betis ha visto una buena opción con esta venta. Ha salido así, se ha firmado y ya está".

Al filo de la medianoche, el Racing publicaba el primer vídeo de Pablo García, ya como exjugador verdiblanco. "Buenas noches racinguistas, mañana ya me tendréis allí con todos ustedes y espero que sea un año super bonito y que lo disfrutemos todos juntos", pronunciaba Pablo García, algo más sonriente que cuando abandonó entre lágrimas el equipo de su vida.

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