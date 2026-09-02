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El emotivo mensaje de Dani Ceballos tras confirmarse su regreso al Real Betis: "Hemos hecho todo lo posible"

Dani Ceballos, en un partido con el Real Betis en 2017
Dani Ceballos, en un partido con el Real Betis en 2017. Real Betis
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En el último día de mercado, y casi sobre la bocina, pero Dani Ceballos es nuevo jugador del Real Betis. El futbolista utrerano regresa al club de sus amores tras un verano donde pudo pasar de todo, pero donde siempre estuvo presente la idea de volver a vestir de verdiblanco. A altas horas de la madrugada y ya con todo cerrado, el exjugador del Real Madrid puso un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Dani Ceballos regresa al Real Betis

"Hemos hecho todo lo posible y, por fin, vuelvo a casa". Escueto pero emotivo. Así se expresaba Dani Ceballos tras confirmarse su vuelta al Real Betis, con quien firma hasta junio de 2029 y en calidad de agente libre, tras acordar hace unos meses su desvinculación del Real Madrid, club donde estuvo desde 2017.

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Dani Ceballos firma con el Real Betis hasta 2029
Dani Ceballos firma con el Real Betis hasta 2029. Real Betis

Dani Ceballos abre así la segunda etapa de su carrera con el Real Betis. El centrocampista utrerano debutó por primera vez con la camiseta verdiblanca en abril de 2014, y 12 años después, volverá a ponérsela. Protagonista indiscutible del último ascenso a LALIGA EA SPORTS, Ceballos buscará seguir sumando partidos con el Real Betis a los 105 que ya jugó en su primera etapa en el club.

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El regreso de Dani Ceballos no ha sido, para nada, un camino de rosas. Ambas partes han tenido que hacer esfuerzos para poder materializar el acuerdo. El ex del Arsenal tendrá un salario acorde a la calidad que atesora en el campo tras un gran esfuerzo económico de la dirección deportiva, que además no paga traspaso por el jugador, al haber conseguido el propio Ceballos salir gratis del Real Madrid a cambio de perdonar el último año de contrato que le quedaba con la entidad merengue.

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