María Trigo Sevilla, 01 SEP 2026 - 21:50h.

El delantero uruguayo llega con ganas de afrontar un nuevo proyecto aunque tenía esperanzas de seguir en el Betis

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Gonzalo Petit ya es nuevo jugador del Cádiz CF, tal y como adelantó ElDesmarque. El delantero uruguayo llega cedido por el Real Betis y, en su primera entrevista oficial con el club amarillo, ha explicado muy claro de todo lo que ha rodeado su fichaje por el conjunto cadista en este mercado que está llegando a su fin.

El atacante empieza repasando sus inicios en el fútbol para lugo tildar de "oportunidad única" la opción de jugar en el fútbol español. Se mostró muy agradecido al Betis y a los dos clubes en los que estuvo cedido el curso pasado, el Mirandés y el Granada. Unos equipos de los que hablado así: "Estoy muy agradecido a los dos. Me dieron una oportunidad. Fueron meses complicados en esos dos planteles, pero creo que se aprende. Me ha servido en lo personal ese primer año de adaptación y espero que este año vaya todo mejor con lo personal, pero, sobre todo, con lo deportivo".

¿Por qué ficha ahora por el Cádiz?

Gonzalo Petit ha respondido también a la pregunta del millón: por qué ficha por el Cádiz y por qué lo hace en el último día del cierre del mercado de fichajes: "Vine con la cabeza de hacer la pretemproada con el Betis y siempre tuve la duda de si me podia quedar o no porque dependía de las plazas de extracomunitarios y no se sabía si podía haber salidas o no y por eso se llegó hasta el último momento. Cuando veíamos que no había lugar, se buscó una salida y así salió lo del Cádiz, con la llamada de mi representante. A mí en primer lugar fue un destino que me gustó mucho por la ciudad, por el club, que es un equipo grande, la afición, el estadio... El Cádiz siempre estuvo posicionado bien entre las opciones que tenía y estoy feliz de estar acá, la verdad".

La entrevista completa a Gonzalo Petit