En directo, el último día del mercado de fichajes del Real Betis
Llega el 'deadline day' y el que no ha llegado aún es Dani Ceballos
Nelson Deossa insiste en no salir pese a las ofertas que maneja el Betis
Comenzó la cuenta atrás, cada segundo cuenta en el último día de mercado del Real Betis Balompié, con el regreso de Dani Ceballos como principal caballo de batalla de la dirección deportiva verdiblanca. Si el lunes Manu Fajardo y los suyos salieron tarde de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, este martes lo harán mucho más, seguramente en la madrugada del miércoles.
Además del utrerano, parece claro que Gonzalo Petit será oficialmente jugador del Cádiz CF tal y como adelantó este medio, pero además hay muchos nombres encima de la mesa. Para entrar y para salir, y todos te los vamos a contar en ElDesmarque.
En directo, el 1 de septiembre del mercado de fichajes del Real Betis
El jugador tendrá la última palabra
Según ha podido saber ElDesmarque, Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, en este orden, son las tres opciones que a esta hora maneja el internacional mexicano. El Real Betis espera que durante la jornada de hoy alguno de los clubes dé un paso al frente y termine cristalizando la salida de Álvaro Fidalgo, aunque la última decisión la tendrá el jugador.
Álvaro Fidalgo llegó el pasado mes de enero a razón de 1.5 millones de euros. El centrocampista emergió como oportunidad de mercado en los últimos días del mes, dado que las lesiones de Isco y Lo Celso provocaron un cambio de guion en la hoja de ruta del club. El futbolista cayó de pie y fue indiscutible durante sus primeras semanas, pero a partir de ahí fue desapareciendo progresivamente de los planes del entrenador. Sin ir más lejos, es el único jugador junto a Iker Losada que no ha disputado un solo minuto en estas tres primeras jornadas de campeonado.
El Real Betis está abierto a una salida, ya sea en forma de traspaso -lo ideal- o a través de una cesión, y por el momento las de Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, que también ha sondeado el fichaje de Emmanuel N'Goran, son las tres opciones que más fuerza han cobrado durante las últimas horas. Ahora la pelota está en el tejado del jugador. Todos los detalles, aquí.
¡Arrancamos!
Ya estamos pendientes de todo lo que suceda en torno al Real Betis Balompié en el último día del mercado de fichajes para la temporada 2026/27.
Para comenzar, recordamos la anécdota de la noche del lunes, cuando un repartidor de comida vestido con la camiseta del Betis llegó a la Ciudad Deportiva Luis del Sol.