El jugador tendrá la última palabra

Según ha podido saber ElDesmarque, Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, en este orden, son las tres opciones que a esta hora maneja el internacional mexicano. El Real Betis espera que durante la jornada de hoy alguno de los clubes dé un paso al frente y termine cristalizando la salida de Álvaro Fidalgo, aunque la última decisión la tendrá el jugador.

Álvaro Fidalgo llegó el pasado mes de enero a razón de 1.5 millones de euros. El centrocampista emergió como oportunidad de mercado en los últimos días del mes, dado que las lesiones de Isco y Lo Celso provocaron un cambio de guion en la hoja de ruta del club. El futbolista cayó de pie y fue indiscutible durante sus primeras semanas, pero a partir de ahí fue desapareciendo progresivamente de los planes del entrenador. Sin ir más lejos, es el único jugador junto a Iker Losada que no ha disputado un solo minuto en estas tres primeras jornadas de campeonado.

El Real Betis está abierto a una salida, ya sea en forma de traspaso -lo ideal- o a través de una cesión, y por el momento las de Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, que también ha sondeado el fichaje de Emmanuel N'Goran, son las tres opciones que más fuerza han cobrado durante las últimas horas. Ahora la pelota está en el tejado del jugador. Todos los detalles, aquí.