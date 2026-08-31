David Torres 31 AGO 2026 - 23:32h.

Llega cedido procedente del Liverpool

El Valencia CF acuerda la llegada de Harvey Elliott

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ValenciaEl Valencia CF ha cerrado la cesión de Harvey Elliott por una temporada, en una operación que permitirá a Carlos Corberán incorporar al futbolista del Liverpool para reforzar su ataque. El conjunto valencianista pagará una parte de la ficha del internacional inglés, mientras que el club de Anfield asumirá el resto para hacer posible una operación que, por el elevado salario del jugador, estaba inicialmente fuera de los parámetros económicos de Mestalla.

La llegada de Elliott supone el gran movimiento del Valencia CF en el tramo final del mercado (al menos por nombre). El futbolista se había convertido en la opción más avanzada que manejaba Mestalla y las negociaciones se aceleraron durante las últimas horas hasta alcanzar el acuerdo definitivo. La fórmula para repartir su salario era el principal obstáculo de una operación que finalmente ha podido desbloquearse. La operación por Harvey Elliott se acelera y el Valencia CF es optimista con su llegada

La predisposición del jugador también ha sido determinante. Elliott ha dado el visto bueno a recalar en Mestalla, donde Carlos Corberán ya le había explicado el papel que tendría dentro de su proyecto. El técnico buscaba un futbolista capaz de aportar talento, creatividad y alternativas en diferentes posiciones del frente ofensivo.

Harvey Elliott aterriza en Manises con las ideas claras

El nuevo jugador del Valencia CF ya ha aterrizado en Manises para completar los últimos trámites de su incorporación y ponerse a disposición del club. Su llegada se produce después de una jornada frenética en la que el Valencia ha conseguido cerrar una operación que llevaba varios días intentando desbloquear.

Elliott aterriza en Mestalla con el objetivo de recuperar la continuidad que no ha tenido en los últimos meses y convertirse en una pieza importante para Corberán. El inglés tendrá ahora que pasar el reconocimiento médico y completar los trámites necesarios antes de incorporarse oficialmente a la disciplina valencianista.

Estas son sus primeras palabras tras aterrizar en València:

¿Qué supone para ti llegar al Valencia CF?

Es un club increíble. Estoy realmente agradecido por la oportunidad. Voy a jugar lo mejor que pueda aquí. Conozco la historia del club y sé que exige mucho trabajo. Voy a dar todo lo que tengo por el Valencia.

¿Cuándo supiste por primera vez del interés del Valencia?

Para ser sincero, todo sucedió bastante rápido. Simplemente estaba preparado para recibir la llamada y me aseguré de estar listo para venir aquí y jugar, que es lo que estoy haciendo. Ya estoy aquí y estoy deseando que llegue el fin de semana.

¿Cuál es tu principal objetivo para esta temporada?

Para mí, espero poder llevar al Valencia al fútbol europeo. Como he dicho, es un club increíble y quiero hacer todo lo posible por él. Creo que, especialmente con el equipo que tenemos, somos capaces de conseguirlo. Va a ser una temporada difícil, pero tengo mucha confianza.

¿En qué posición prefieres jugar?

Puedo jugar en cualquier posición. Simplemente estoy feliz de jugar al fútbol. Creo que como número 10 es donde soy más efectivo.