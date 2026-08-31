Basilio García Sevilla, 31 AGO 2026 - 20:59h.

El de Sanlúcar la Mayor está estudiando ofertas del fútbol extranjero

Luís Castro abre la puerta de salida del Levante a Carlos Álvarez: "Hay clubes que pueden comprar"

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Son numerosos los frentes abiertos que tiene el Sevilla FC, que también mira de reojo a otras operaciones que podrían suponerle ingresos extra. Uno de los jugadores que puede moverse y dejar rédito económico en las arcas nervionenses es Carlos Álvarez, tantas veces relacionado para regresar pero que, en estos momentos, está más cerca de marcharse al fútbol extranjero que de continuar en el Levante UD, con opciones en la MLS estadounidense.

Solo ha jugado 45 minutos -la primera parte del partido de la jornada 1 ante el RCD Espanyol-, Luis Castro informa de que su ausencia se debe a decisiones técnicas y la puerta de salida de Orriols está abierta para un chico que fue el gran héroe del último ascenso levantinista. El de Sanlúcar la Mayor, que acaba contrato en junio de 2027 tiene una propuesta sobre la mesa para alargar el contrato mejorando sus emolumentos, pero no tiene intención de aceptarla y está en la rampa de salida.

Así las cosas, la emisora valenciana de la Cadena SER apunta a que el jugador está muy cerca de marcharse al extranjero al ser la última oportunidad que tiene el Levante de ingresar un traspaso por el canterano sevillista. Escuchan ofertas a partir de los diez millones de euros y, a partir de ahí, entra en escena el Sevilla.

Carlos Álvarez llegó a coste cero al club valenciano en 2023, pero el Sevilla se guardó un porcentaje de una futura venta de un 40% en los dos primeros años y un 30% en el tercero. De este modo, el club nervionense se llevará prácticamente un tercio de lo que negocie el Levante con su club de destino. Tiene una cláusula de recisión de 25 millones de euros y está valorado en Transfermarkt en 15 ‘kilos’.

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Aportación al LCPD

Poniendo como ejemplo que el jugador se vaya por esos 15 millones, al Sevilla le corresponderían 4,5 millones de euros, que serían valorados como plusvalía íntegra por LALIGA. Según las normas del Límite de Coste de Plantilla, añadiría al límite salarial un 20%, unos 900.000 euros. No será una cantidad grande, pero sí que podría ayudar a desatascar alguna de las operaciones que maneja el club. El mismo porcentaje se aplicaría de los tres millones que recibiría el Sevilla por Alexis Ciria si debuta en el primer equipo del Real Madrid, tras tres partidos como suplente y una prometedora pretemporada. En ambos casos, el Sevilla lo disfrutaría ya para próximos mercados.

En el club granota, mientras tanto, ya preparan el terreno a la salida de uno de los grandes ídolos de sus últimos años. “Carlos es Levante. Lleva aquí desde que es un niño. Llegó en un momento complicado y él nos guio al ascenso. Estamos en Primera en gran parte gracias a él. Ha marcado uno de los goles más importantes de la historia del club. Si sale, se merece salir del Levante por todo lo alto. Es un chico muy top. Increíblemente bueno”, indicaba Roger Brugué, el héroe de la goleada ante el Betis, el pasado sábado tras su partido ante los verdiblancos.