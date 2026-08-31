La situación del Atlético de Madrid, según Jota Jordi

Fran Fuentes 31 AGO 2026 - 07:58h.

Te contamos, minuto a minuto, todo lo que acontezca en torno a su futuro

Así vivimos el 30 de agosto la situación con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid: la fecha de regreso al Metropolitano

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La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tiene pocos días más para solucionarse. Y es que a partir de este martes 1 de septiembre a las 23:59 todos los movimientos quedarán bloqueados en LALIGA y no será posible hacer nuevas inscripciones. De este modo, apenas restan dos días escasos para que tanto su agente como su club, el Arsenal o el FC Barcelona cierren su incorporación, algo que tendrán que hacer en las próximas horas. En este sentido, cada una de las diversas entidades implicadas en esta operación han hecho sus movimientos para tratar de cerrarlo, o bien para cubrirse las espaldas en caso de que esta no suceda. A continuación te contamos en directo todo lo que acontezca en el día de hoy, 31 de agosto, minuto a minuto.