En directo, Julián Álvarez y su posible marcha del Atlético de Madrid
Te contamos, minuto a minuto, todo lo que acontezca en torno a su futuro
Así vivimos el 30 de agosto la situación con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid: la fecha de regreso al Metropolitano
La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tiene pocos días más para solucionarse. Y es que a partir de este martes 1 de septiembre a las 23:59 todos los movimientos quedarán bloqueados en LALIGA y no será posible hacer nuevas inscripciones. De este modo, apenas restan dos días escasos para que tanto su agente como su club, el Arsenal o el FC Barcelona cierren su incorporación, algo que tendrán que hacer en las próximas horas. En este sentido, cada una de las diversas entidades implicadas en esta operación han hecho sus movimientos para tratar de cerrarlo, o bien para cubrirse las espaldas en caso de que esta no suceda. A continuación te contamos en directo todo lo que acontezca en el día de hoy, 31 de agosto, minuto a minuto.
La situación del Atlético de Madrid, según Jota Jordi
Jota Jordi apareció este domingo por la noche en El Chiringuito para explicar cuál es la situación del Atlético de Madrid respecto al delantero.
¡Buenos días! Te damos la bienvenida al directo de Julián Álvarez
¡Muy buenos días! Te damos al bienvenida un día más al directo de Julián Álvarez en ElDesmarque. Aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca en el día de hoy, lunes 31 de agosto. ¡¡ARRANCAMOS!!