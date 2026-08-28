Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 15:08h.

Cañizares propone un intercambio con el Arsenal de Julián por Gyokeres más dinero

La baza judicial a la que se aferra Julián Álvarez para fichar por el Barcelona

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A pocos días para el cierre del mercado de fichajes, la situación de Julián Álvarez sigue protagonizando la actualidad en el Atlético de Madrid y este viernes se ha conocido que será baja en el encuentro ante el Sevilla. Un culebrón con el último capítulo de la "depresión" que sufriría el jugador y sobre el que ha hablado Santi Cañizares, negando que el jugador sea "víctima" y ofreciendo la mejor solución con un trueque con el Arsenal.

En Movistar+, el exportero opinó sobre un intercambio con el Arsenal por Viktor Gyokeres más dinero como la mejor solución para todas las partes: "Para que el mejor Julián regrese, tiene que poner él de su parte. No da la sensación de que esté poniendo Julián de su parte. Del mismo modo, el Atlético de Madrid no quiere venderle al Barça y yo creo que ese tema deberíamos abandonarlo. Aquí hay una solución que es el que ha entrado último en escena que es el Arsenal. El Arsenal es un gran equipo de fútbol y creo que, para Julián, no debe hacerle ascos al Arsenal y el Arsenal tiene además un recambio que podría entrar en la operación que estoy seguro que le gustaría al Cholo y que encajaría muy bien en el Atlético de Madrid que es Gyokeres".

"Creo que, si el Atlético saca dinero más Gyokeres y soluciona este problema, es una solución airosa. Otra cosa es que los jugadores estén dispuestos a cambiar, porque a Gyokeres a lo mejor no le apetece venir al Atlético o a Julián no le apetece irse al Arsenal. Pero creo que Julián va a ser más fácil de convencer porque es, o Arsenal, o el infierno que está viviendo", destacó Santi Cañizares sobre esta posible solución.

Santi Cañizares no ve a Julián Álvarez como una víctima

Sobre este tema, el de Puertollano también quiso destacar que ha sido el propio futbolista el que se ha metido en esta situación y que no es el Atlético de Madrid el que le ha llevado ahí: "Totalmente hundido porque él ha querido. Hay dos formas de que un futbolista no esté cómodo en un club: una cuando el club no te quiere y no te quiere respetar el contrato y te echa, te aparta, no te deja entrenar... y no eres uno más, eres uno menos. Y otra, cuando es el jugador el que se rebela de alguna forma con un contrato que ha firmado y que tiene que respetar".

"Yo, siempre y cuando los jugadores y clubes hagan uso de sus derechos a la hora de respetar el contrato, no puedo llamar víctima al otro. Yo puedo llamar víctima a Julián si el Atlético no le quisiera y no quisiera pagarle y se le hiciera el típico bullying que se le hace a los jugadores de apartarle del equipo, que no entrene a estas horas, que no se relacione con los demás... para que se vaya porque no lo quiero. Ahí sí sería una víctima Julián pero Julián no es ninguna víctima: ha elegido este camino y le saldrá mal o bien", finalizó Cañizares.