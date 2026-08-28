Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 13:05h.

El tenista murciano debutará el domingo en el Grand Slam estadounidense

Carlos Alcaraz ya está de vuelta: locura y baño de masas en su primer entrenamiento en el US Open

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Nueva York vuelve a poner a prueba a Carlos Alcaraz. El murciano regresa a Flushing Meadows para disputar el último Grand Slam de la temporada con una misión añadida a la de defender el título conquistado el año pasado: acabar con una racha que ningún campeón ha conseguido romper desde hace casi dos décadas. El de El Palmar afronta además un escenario especial después de cuatro meses alejado de la competición por su lesión en la muñeca. Su regreso al cemento estadounidense llega con el recuerdo todavía reciente de aquella final de 2025 cuando consiguió levantar por segunda vez el trofeo del US Open ante Jannik Sinner, que no estará en esta edición.

Una maldición que ni Nadal ni Djokovic pudieron romper

La historia reciente del Grand Slam norteamericano es especialmente llamativa. Desde que Roger Federer conquistara el torneo en cinco ocasiones consecutivas entre 2004 y 2008, ningún campeón ha conseguido volver a ganar el US Open al año siguiente. Son ya 17 ediciones consecutivas en las que el ganador ha sido diferente al campeón de la temporada anterior. Ni siquiera algunos de los mejores jugadores de la historia han logrado superar esa barrera.

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Rafa Nadal no pudo defender su corona en 2011, siendo derrotado por Novak Djokovic, mientras que el serbio tuvo hasta dos oportunidades para conseguirlo y las desaprovechó. El de Belgrado cayó en la final de 2012 ante Andy Murray después de haber ganado el torneo un año antes y volvió a quedarse a las puertas en 2016, cuando Stan Wawrinka remontó para llevarse el título. Más recientemente, Sinner tampoco pudo completar el doblete: después de ganar en 2024, perdió la final del año pasado precisamente contra Alcaraz.

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Carlos Alcaraz quiere desafiar la historia

En 2023, un año después de proclamarse campeón, cayó sorprendentemente ante Botic van de Zandschulp en tercera ronda y perdió la posibilidad de defender su corona. Ahora tiene una nueva oportunidad, pero el contexto está lejos de ser sencillo. El murciano vuelve tras una larga inactividad y, pese a la 'aventura' del torneo de dobles mixtos junto a Serena Williams, deberá recuperar sensaciones en la categoría individual en un torneo especialmente exigente.