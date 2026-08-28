Lo Celso podría reaparecer justo antes del parón
El argentino apenas hace aún "calentamiento sobre el césped"
Lo Celso habría vuelto con molestias físicas tras sus vacaciones
El reencuentro con Gio Lo Celso deberá esperar un poco más. El argentino, tras disputar algunos minutos en el Mundial, se reincorporó este viernes al grupo para completar, tal y como explicó Pellegrini, únicamente los "calentamientos sobre el césped", por lo que en las previsiones del chileno no está contar con el mediapunta... hasta mediados de septiembre.
Ha sido el propio técnico el que ha explicado que en el club tienen previsto que la próxima semana Lo Celso empiece a trabajar con el grupo, admitiendo que será difícil verle con sus compañeros compitiendo "antes de 15 días".
Si mirásemos el calendario, y teniendo en cuenta que lo ha descartado para esta próxima jornada, Lo Celso se perdería, como mínimo, las citas ante el Real Madrid y, posiblemente, ante el Villarreal, apuntando a su regreso ante el Getafe (16/09) o ante el Dépor (20/09), justo antes del largo parón internacional programado en el calendario.
La situación, que ya ha enfadado a muchos aficionados béticos, podría agravarse seriamente si Argentina decide convocarle, ya que lo ideal para el jugador sería quedarse en Sevilla y realizar una mini-pretemporada que le permita adecuarse al ritmo de sus compañeros.
Todo ello, evidente, sin contar que salga, una situación que, al menos a día de hoy, parece prácticamente imposible ya que a pesar de que el ex del Tottenham podría tener ciertos equipos interesados en su fichaje, ha dejado claro que no tiene intención de abandonar la entidad y por las palabras de Manuel Pellegrini, parece que el chileno cuenta con él hasta final de temporada.
De momento, Lo Celso tendrá que esperar para volver. El Betis deberá seguir ocupando la mediapunta con Pablo Fornals o Isco Alarcón y sería a mediados de septiembre cuando sumaría una pieza más en dicha posición con un talento... que está tardando demasiado en regresar.