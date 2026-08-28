Pepe Jiménez Sevilla, 28 AGO 2026 - 12:13h.

El chileno repasó la actualidad bética... y el mercado de fichajes

El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

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Otra vez Manuel Pellegrini. El técnico del Betis atendió nuevamente a los medios de comunicación este viernes en la previa del encuentro de su equipo ante el Levante y, como es lógico, repasó todo lo deportivo alrededor de los suyos... y el tramo final del mercado de fichajes.

"Me alegro mucho por los número, son siete años aquí, aunque la mayor felicidad es darles siempre una alegría a los béticos. Soy el primer agradecido de conseguirlo con este club", comenzaba argumentando el técnico chileno.

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Todas las palabras de Manuel Pellegrini

El refuerzo en el centro del campo: "Esa pregunta las podéis responder vosotros, son rumores, especulaciones. Si alguno ha dicho, no entro en eso, no lo sé".

Abde y Morante: "Abde sí está en la lista, Morante no".

El sorteo de la Champions League: "Es un sorteo como el que esperábamos, rivales difíciles contra los que tendremos que dar la talla. Estando Yaya Touré, más motivación, le tengo mucho cariño. Me alegro mucho por él, que dirija y en la Champions".

Su reencuentro con el Dortmund: "Vuelve también Marc Bartra. Soy un defensor del VAR, aquel partido hubiese sido diferente con el VAR. El día de hoy eso no puede pasar. Podemos discutir sobre el momento que debe entrar el VAR, creo que el VAR ha hecho avanzar. No es un enemigo del árbitro, sino un amigo para evitar errores como el que nos condicionó en la Champions. El tiempo pasó, hace muchos años, nos dolió mucho a todos, estábamos para pasar a semifinales, pero siempre guardo un buen recuerdo de aquella temporada".

¿Necesita algún delantero más?: "Independiente de Petit, que no puede estar en la plantilla, el club tiene que cederlo".

¿Qué le transmite el club sobre el mercado?: "Hasta el último momento debemos tener la ilusión de tener un plantel competitivo, ya hemos visto el sorteo de la Champions, tenemos que ser ambiciosos. Faltan cuatro días".

La salida de Pablo García: "Si debutan, es porque tienen condiciones. Él tiene muchas condiciones, igual le falta un poco de madurez, pero cada día va mejorando. Él tiene mucho futuro".

Los primeros minutos de Parrott: "Le conocíamos antes de contratarle, nos da potencia en ataque, con mucho desmarque y mucho gol. Con el Cucho, tenemos dos hombres importantes para muchísimos partidos. Ojalá se adapte rápido. Creo que será un elemento importante".

La cita ante el Levante: "Nunca se sabe con que equipo te encuentras. El Levante estuvo débil ante el Espanyol, pero sólido ante Osasuna. En su casa siempre son complicados, si queremos puntuar no podemos pensar en ellos, sino en nosotros".

La vuelta de Lo Celso a los entrenamientos: "No, no está en la lista. Está empezando a calentar en el césped, la semana que viene hará algo de trabajo, pero difícil que esté antes de 15 días".

Posibles salidas inesperadas: "Ojalá que no. Cada salida, siempre debilita. No me meto en lo económico, pero si sale alguien caro y llega alguien barato, es debilitarse. Eso lo maneja el club".

Álvaro Fidalgo, sin minutos: "No ha tenido minutos porque hasta la semana pasada no estaba al 100%. Si hubiésemos apurado, igual hubiésemos retrasado su vuelta. Igual que Abde, que igual le damos unos días más. No queremos recaídas".

Horario ante el Levante: "Es extraño que se juegue a esa hora, perjudica al nivel de LALIGA. Ojalá las temperaturas no son altas, pero nos va a costar dar el máximo".