Javi Rayo 28 AGO 2026 - 06:59h.

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El Atlético de Madrid dio un portazo casi definitivo al 'caso Julián Álvarez' tras verbalizar públicamente que contaba con el apoyo tácito del grupo Apollo para retener al delantero argentino. Los aficionados del FC Barcelona han perdido cualquier halo de esperanza de ver al internacional con Argentina vestir la zamarra blaugrana y Jota Jordi ya ha tirado definitivamente la toalla en El Chiringuito. El tertuliano catalán revela más detalles de cuáles serán ahora los próximos pasos de todavía jugador del equipo colchonero.

Esperanzas al mínimo por Julián Álvarez

Jota Jordi desvela que Julián Álvarez ha tomado la decisión de quedarse en el Atlético de Madrid, aunque su sueño sigue siendo jugar en el FC Barcelona. El delantero argentino no se irá al Arsenal y tampoco al PSG, se quedará en Madrid. El futbolista sólo quería fichar por el conjunto azulgrana y al verlo imposible, seguirá en el Atleti. El tertuliano da un matiz importante y es que asegura que Julián "será valiente" y hablará "el 2 o el 3 de septiembre" tras confirmarse el cierre del mercado de fichajes. Unas palabras que podrían ir directamente en contra del Atlético de Madrid.

"Julián Álvarez va a ser valiente, va a hablar y más de uno va a quedar retratado. Cuando se recupere del mal trago que está pasando, que está en su casa pasándolo muy mal y evidentemente que va a hablar. Cuando hable, más de uno se va a tener que ir para su casa escondido, porque lo que le están haciendo...", comenta Jota Jordi en El Chiringuito.

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