Bombos del sorteo de Champions League

El Fórum Grimaldi de Mónaco acoge el sorteo de la Fase Liga

Los bombos del sorteo de Champions y todo lo que debes saber

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Vuelve la UEFA Champions League. Este jueves se realiza el sorteo de la Fase Liga, con 36 clubes esperando sus ocho rivales de una primera fase que contará con cinco españoles: FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF, Atlético de Madrid y Real Betis. El sorteo será automático y se realizará pulsando un botón, a diferencia de los formatos anteriores cuando se sacaban las bolas una a una. No podrá haber emparejamientos entre clubes de un mismo país, no se podrá repetir un tercer encuentro seguido en el mismo estadio y cada equipo se medirá a dos clubes de cada uno de los cuatro bombos, incluido el suyo propio. Es decir, que los españoles se pueden medir a cualquier otra entidad, excepto entre sí.

En ElDesmarque te contamos en directo, minuto a minuto, todo lo que ocurra en este sorteo de la Fase Liga de la Champions League que se celebra en Mónaco.