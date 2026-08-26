El duelo sí podrá repetirse en el Santiago Bernabéu, pero nunca en tierras británicas durante la Fase Liga

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El Real Madrid no visitará Anfield por tercera temporada consecutiva. La UEFA realiza este jueves el sorteo de la Fase Liga de la Champions League 2026/2027 a partir de las 18:00 horas y los dos clubes estarán en el bombo 1. Será la tercera temporada con un nuevo formato que tiene reglas que muchos aficionados aún desconocen, entre las que se incluye esta que el propio Liverpool FC se ha encargado de aclarar.

Tal y como ha explicado el club inglés, la UEFA "introdujo una norma destinada a evitar que se repita el mismo enfrentamiento en la Fase Liga durante tres años consecutivos". El Real Madrid ya tuvo que visitar Anfield durante esta primera fase tanto en 2025 como en 2024, por lo que las normas impiden que se vuelva a producir ese tercer emparejamiento.

El Real Madrid y el Liverpool sólo podrán jugar en el Bernabéu

Tanto el Real Madrid como el Liverpool estarán en el bombo 1 del sorteo. Cabe recordar que con este nuevo formato, cada club disputa un total de ocho partidos, cuatro como local y otros cuatro como visitante, frente a dos rivales de cada bombo, incluido el suyo propio. El cuadro de José Mourinho sí podrá medirse al de Andoni Iraola en esta Fase Liga, pero sólo será posible en el Santiago Bernabéu.

"El Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA ha determinado una condición adicional aplicable al sorteo de la Champions League de la UEFA para la temporada 2026/27, decidiendo que ningún enfrentamiento entre los mismos dos equipos podrá repetirse en la misma competición con el mismo equipo local durante tres temporadas consecutivas", ha explicado el Liverpool a través de sus canales oficiales. Es decir, que si al Real Madrid le toca el Liverpool, el partido se jugará en la capital española.