Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 08:51h.

El equipo santanderino se hace fuerte en el mercado

El Barça maneja 5 salidas y fichará a un jugador del Racing y otro del Leipzig: "Por 35 millones"

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El ascenso del Racing de Santander encandiló al aficionado medio por el cómo. Su marcado estilo de juego generó expectación y en su regreso a LALIGA EA Sports no ha alterado la propuesta futbolística. José Alberto López ha conseguido sacar lo mejor de unos jugadores que están llamando la atención de grandes clubes como Atlético y Real Madrid.

Es un secreto a voces. El equipo colchonero está apretando por Jorge Salinas tras semanas de negociaciones, mientras que los merengues irrumpen por un Sergio Martínez que sorprendió a todos en su debut liguero.

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No obstante, el Racing no colocará una alfombra roja a los dos equipos madrileños. De hecho, Chema Aragón puso en valor la fortaleza mental de ambos futbolistas ante la llamada de dos grandes e incluso tienen dudas de marcharse de El Sardinero.

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El Racing manda un claro aviso a Atlético y Real Madrid

El responsable deportivo del Racing dijo que desde el Real Madrid le han trasladado la impresión de que Sergio Martínez tiene dudas sobre una posible salida del Racing. "El otro día me decían desde el Real Madrid: ‘Parece que no quiere venir’. No es que no quiera ir, es que tiene dudas. Está el Real Madrid, pero para él también está el Racing de Santander", destacó.

Aseguró que la decisión del futbolista no responde a una cuestión económica e incidió en la importancia que tiene para Martínez su situación deportiva en el conjunto cántabro. "El chico tiene claro que si le garantizáramos lo que ha tenido hasta ahora, ser titular en Primera División, no cambiaría nunca la posición que tiene en el Racing de Santander", afirmó.

El director deportivo defendió el compromiso de Martínez con el Racing y destacó que continúa entrenándose con normalidad pese al interés del club madrileño y la incertidumbre sobre su futuro. Y señaló que los canteranos de la plantilla que despiertan el interés de otros equipos, Sergio Martínez y Jorge Salinas, "están demostrando que son racinguistas hasta la médula".

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Respecto a una posible salida de Juan Carlos Arana, Aragón aseguró que la presencia del delantero "ha sido testimonial" desde que el director deportivo llegó a Santander la pasada campaña y que "toda la Segunda División quiere a Arana". "Toda la Segunda División quiere a Arana y Arana lo sabe. Arana se siente jugador de Primera División y lo tiene que demostrar", afirmó.

El director deportivo reconoció que el atacante canario parte actualmente como tercera opción para el ataque, una situación que, según explicó, el jugador conocía desde el inicio, y pidió no buscar polémicas por los minutos que ha disputado en las primeras jornadas.

Por último, Aragón puso como ejemplo a Manu Hernando, que la pasada temporada comenzó como "cuarto central de la plantilla" y acabó siendo titular, para destacar la importancia de que los jugadores sepan aprovechar sus oportunidades cuando cambian las circunstancias. "Lo que sí que es jodido es ser Manu Hernando y ser el cuarto central la temporada pasada y acabar siendo titular porque las circunstancias de una lesión o de una sanción te llevan a ser titular y mantenerte en el puesto", manifestó.