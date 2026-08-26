Redacción ElDesmarque 26 AGO 2026 - 07:04h.

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A todo el mundo le ha llamado poderosamente la atención la seriedad de Lamine Yamal en este inicio de temporada. Al internacional español cuesta verle sonreír y son muchos los aficionados que se preguntaban qué le podía estar pasando al futbolista del FC Barcelona para haber cambiado tanto de manera repentina. Pues bien, Jota Jordi ha desvelado en El Chiringuito cuál es el motivo principal.

Lamine Yamal pierde su sonrisa

Y sí, es una cuestión puramente anímica. Jota Jordi explica en El Chiringuito que Lamine Yamal está muy triste por la marcha inminente de sus tres mejores amigos dentro del vestuario del FC Barcelona: Marc Casadó, Héctor Fort y Alejandro Balde. Los dos defensas y el centrocampista son pieza fundamental en el día a día de Lamine en Can Barça y siente que la despedida está cada vez más cerca. Cabe recordar que los tres canteranos están entre la lista de jugadores de Deco para abandonar el club azulgrana antes del final del mercado.

"Es un chico que tiene 19 años y al que sus tres mejores amigos desde hace 10 años se le van. Es únicamente por eso, os lo puedo asegurar. Es única y exclusivamente que 24 horas antes pasó lo de Balde, Marc Casadó va a salir por la puerta de atrás y también está lo de Héctor Fort. Son como sus hermanos. Lamine Yamal sabe que va a ser una buena temporada y le sabe mal que tres culés como son estos tres se lo vayan a perder. No hay más", informa Jota Jordi durante su intervención en El Chiringuito.

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