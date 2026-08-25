Tras no jugar en Mestalla, se perderá cuatro o cinco partidos más

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Malas noticias en el RC Celta de Vigo. El club ha confirmado este martes una lesión muscular de Borja Iglesias, que se perderá un inicio de temporada marcado por las exigencias del calendario y después de un verano en el que prácticamente no ha tenido tiempo de preparación debido a la disputa del Mundial 2026.

El parte médico oficial confirma que Iglesias "sufre una rotura miofascial del sóleo izquierdo" y estará cerca de dos semanas de baja. El problema es que durante esas dos semanas podría perderse cuatro o cinco partidos, cifra que se elevaría hasta los seis si tenemos en cuenta que tampoco tuvo minutos el pasado sábado en Mestalla.

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Lesión de Borja Iglesias y cuántos partidos se pierde

Cabe recordar que el delantero estuvo convocado con una selección española que disputó la final del Mundial el pasado 19 de julio. A partir de ahí, el 'Panda' disfrutó de tres semanas de vacaciones y se incorporó a la pretemporada hasta el 11 de agosto, hace apenas dos semanas, con todo lo que ello supone a nivel físico.

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Borja estuvo convocado el pasado sábado para jugar ante el Valencia, pero Claudio Giráldez apostó por Ferran Jutglá como referencia ofensiva y dio entrada en la segunda mitad a Iago Aspas y Swedberg, por lo que el campeón mundial no gozó de minutos.

Si se cumplen los pronósticos, Iglesias no estaría disponible hasta el próximo 8 de septiembre. Se perderá con total seguridad el partido de este jueves ante Osasuna, el del próximo domingo ante el Athletic y el duelo adelantado de la jornada 6 ante la Real Sociedad, que se jugará el jueves 3 de septiembre. A partir de ahí, es seria duda para jugar el lunes 7 de septiembre en Getafe y para la jornada 5, que se jugará el fin de semana del 13 de septiembre y en la que el Celta recibirá al Málaga.