Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 13:57h.

El director deportivo admite que la salida de Vargas está más cerca que la de Agoumé

Gabri Martínez, una de las opciones para sustituir a Rubén Vargas

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Todos pendientes de las palabras de José Ignacio Navarro. El director deportivo del Sevilla atendió a los medios de comunicación a falta de una semana para el cierre de mercado y, tras agradecer el esfuerzo de Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili por jugar en el club hispalense, pasó a repasar toda la actualidad blanquirroja.

"Son ocho incorporaciones, el mercado sigue abierto, se han producido también salidas y, a partir de ahí, trabajamos en buena línea para tener una plantilla competitiva, que es lo que queremos", comenzó argumentando el encargado en materia de fichajes ante la atención de todos los presentes.

Todas las palabras de José Ignacio Navarro

La situación de Agoumé: "Mientras esté el mercado abierto, Lucién Agoumé es un gran jugador, un chico que el año pasado fue capitán de la sub 21 francesa, mientras esté el mercado abierto podemos ver entradas y salidas. Puede ser uno de los nombres".

La salida de Rubén Vargas: "Hasta que no se materialice, no está al 100%. entre todos se está valorando entre todos una situación, no queremos asumir riesgo alguno. Es una de las cosas que pasan cuando el mercado está abierto aún. Puede quedarse o salir, pero no podemos asumir ningún riesgo".

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"Son situaciones diferentes. Con Vargas estamos conversando con algún club, con Lucién Agoumé hemos hablado, pero no estamos tan cerca".

¿Qué número de jugadores necesita?: "Lo importante es que la plantilla sea competitiva. Es cierto que fuimos con un número a San Mamés, pero faltaban Alfon, Marcao y Vargas. Lo importante no es el número, sino tener una plantilla de 20-21-22 jugadores, participando también jugadores de la cantera".

Espacio salarial para nuevas incorporaciones: "A día de hoy tenemos capacidad para realizar inscripciones, el número dependerá del coste de la operación. Tenemos que seguir generando límite, es habitual, seguimos trabajando en salidas para generarlo".

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Un fichaje más para el sábado: "La hoja de ruta es llegar con la plantilla competitiva al 1 de septiembre. Tenemos tres jornadas con el mercado abierto, no nos podemos precipitar por ello. El objetivo es el 1 de septiembre".

George Ilenikhena, ¿descartado?: "Estamos centrados en el mercado, no podemos hablar de nombres propios de otros clubes. Pensamos en el sábado, los que estén inscritos jugarán. Si se produce una incorporación, lo inscriberemos y participará con normalidad".

¿Cuántos fichajes llegarán antes del cierre de mercado?: "Tienen que haber tres patas de acuerdo, no depende de nosotros. Por mucha voluntad que pongamos, a veces no sale. Predecir eso es una quimera".

La llegada de un central, ¿depende de salidas?: "Nosotros intentaremos hacer la plantilla lo más competitiva posible. Pueden llegar arriba o atrás".

La intrahistoria del fichaje de Robbie Ure: "Es un chico que le conocíamos hace tiempo, fue importante explicarle el proyecto, el salto no era fácil. Mitad de las conversaciones aparecieron otros clubes superando nuestra oferta, al final el club venía liderando el campeonato, tenían que encontrar el momento idóneo. Teníamos que cerrar al jugador y él estaba predispuesto".

La ilusión que genera José Ignacio Navarro: "El día a día es como el de todos los trabajadores. Nos levantamos intentando hacer lo mejor posible en este club, de crear, entre todos, porque somos muchos implicados, lo mejor. Nos implicamos todos, estamos todos muy metidos. Creo que vamos por buen camino".

El adiós de Pedrosa: "Se le comentó su situación en los primeros entrenamientos y a partir de ahí, estamos abiertos a dialogar con cualquier club que esté interesado en él".

La clasificación del Sevilla: "Lo mejor de la clasificación son los seis puntos. Lo importante es la clasificación en mayo".

¿Qué posición le pide García Plaza?: "Vamos trabajando día a día, el contacto es continúo. No son posiciones opuestas, somos conocedores de la situación, pero lo importante es llegar con una plantilla equilibrada a final del mercado".

Las negociaciones por Kochorashvili: "Ellos entendían que el jugador tenía un valor de mercado diferente a nuestra valoración. Cualquier céntimo cuenta en el límite, teníamos que mantenernos firmes, con la convicción de que iba a llegar. Son fases de cualquier negociación".

¿Se guardará algo para invierno?: "La respuesta la tendremos a final de mercado. Cuando lleguemos al límite, sabremos si hemos gastado todo el límite. La idea nuestra es meter todo lo que tengamos a disposición del entrenador".

Situación de Fabio Cardoso: "Dependerá un poco de si se resuelve o no su situación. Ya se le comentó que no contábamos con él, él es un gran profesional, se dedica para estar óptimo para cuando llegue la oportunidad de salir".

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