Juan Iglesias, pendiente de evolución

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 11:28h.

El club explica su ausencia este martes

Juan Iglesias, capitán sin brazalete y voz autorizada en el vestuario del Sevilla

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Malas noticias para Luis García Plaza. Juan Iglesias, uno de sus hombres indispensables en el once, no se ejercitó este lunes con sus compañeros tras una "contusión en la pierna izquierda" y deberá esperar para saber si puede estar este fin de semana ante el Atlético de Madrid.

Convertido en uno de los futbolistas más importantes para el Sevilla en este inicio de temporada, Juan Iglesias no pudo ejercitarse con sus compañeros este martes debido a una contusión en la pierna izquierda sufrida en la última cita y, a estas alturas, su presencia ante el Atlético de Madrid está en duda.

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El compromiso del jugador es innegable, pero a estas alturas, con todo el curso aún por delante, no se tomará riesgo alguno, por lo que si el ex del Getafe no está 100% recuperado, José Ángel Carmona apunta al lateral diestro ante los de Simeone.

Así ha explicado el Sevilla la ausencia de Juan Iglesias:

"El Sevilla FC se ha ejercitado este martes en la ciudad deportiva en el que ha sido el primer entrenamiento de la semana. Los de Luis García Plaza, tras el triunfo en Bilbao, trabajaron con las miras puestas en el duelo ante el Atlético de Madrid del próximo sábado.

En dicha sesión, Juan Iglesias no entrenó a causa de una contusión en la pierna izquierda, sometiéndose a tratamiento y quedando pendiente de evolución. Por su parte, Rubén Vargas realizó trabajo individual. Quien sí estuvo con el grupo fue el brasileño Marcao en un día en el que Kochorashvili y Ure vivirán su puesta de largo con su presentación oficial desde las 13.00 horas".