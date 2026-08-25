George Ilenikhena y Marc Guiu, casi imposibles: se busca 'nuevo' delantero

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 09:41h.

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No está siendo tarea fácil completar la delantera de Luis García Plaza. Cuando acudes al mercado con tantas limitaciones económicas, comprar el gol, que suele ser lo más valorado en este mundo del fútbol, no resulta nada sencillo y en este Sevilla, evidente, no sería distinto. José Ignacio Navarro y su equipo marcaron, junto al entrenador, los perfiles, pero los nombres son tantos como las dificultades que aparecen.

Porque como sucedió con Robbie Ure, es público y conocido, el Sevilla tuvo que tantear varias opciones hasta encontrar a su '9'. José Ignacio Navarro tenía claro que debía ser un futbolista capaz de jugar en solitario arriba, capaz de redoblar esfuerzos en presión y, evidente, todo dentro de unas condiciones económicas que, por ejemplo, no permitió firmar a Fede Viñas.

Con el último delantero sucede algo semejante. Luis García Plaza ha pedido a un delantero que sea capaz de complementar lo existente, que aporte energía al ataque y el elegido para ello fue George Ilenikhena. El chico lo veía con buenos ojos, su club también, pero la financiera que ejecutó su operación lo frenó todo.

En Nervión, a pesar de ello, no han perdido la esperanza, pero tampoco esconden que algo muy extraño debe ocurrir para que el '9' llegado desde Arabia acabe firmando por el Sevilla un préstamo hasta final de temporada. Para el traspaso, de momento, no hay.

Marc Guiu, otro 'imposible' para el Sevilla

No elegido, pero sí ofrecido, Marc Guiu ha sido otro de los nombres colocados en las conversaciones entre José Ignacio Navarro y Luis García Plaza, pero el ex del Barça, que ya fue tanteado por el Sevilla antes de irse a la Premier, a día de hoy es económicamente imposible para este equipo.

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Las exigencias del Chelsea -que además sabe que hay interesados en su fichaje- escapan de las posibilidades blanquirrojas y debería ser el chico el que apurase hasta el último día (algo que no parece que vaya a ocurrir) para que hubiese alguna opción.

Con todo ello, José Ignacio Navarro trabaja ahora en la búsqueda de un nuevo delantero que acompañe a Isaac Romero y Robbie Ure, un '9' que complemente a ambos y que contente a su entrenador, pero la situación, a una semana del cierre, no está siendo nada sencilla.