El precio del nuevo delantero del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 13:47h.

José Ignacio Navarro, con varias opciones abiertas

Ronda de delanteros para el Sevilla

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"Tenemos que usar los recursos de la mejor manera posible". José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo del Sevilla, ha sido tan pragmático como sincero cada vez que se ha puesto ante los micrófonos en sala de prensa y si hasta ahora no ha dedicado ni un solo segundo en hablar sobre jugadores que no son de su equipo o rumores aparecidos en prensa, sí ha sido sincero con las posibilidades de su equipo... y, como consecuencia, el precio de sus fichajes.

Porque aunque en el Sánchez-Pizjuán querrían cerrar fichajes de muchas cifras, la realidad es que, como bien argumenta García Plaza, están planificando "con cero euros". No es tan literal, todo sea dicho, pero sí representativo de un equipo que puede acudir al mercado... pero con muchas limitaciones.

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Luis García Plaza le ha solicitado a José Ignacio Navarro un pivote, un mediocampista y un delantero nuevo, como mínimo, a la espera de ver si Rubén Vargas acaba marchándose para intentar a un nuevo extremo.

En estas, el director deportivo se centra actualmente en la llegada de Kochorashvili para, posteriormente, apretar nuevamente por un delantero... con un precio condicionado a las salidas.

Las opciones del Sevilla en el mercado

Son muchos los ofrecimientos, llamadas y conversaciones que se mantienen en estos momentos y es que el Sevilla trabaja actualmente en dos grandes escenarios para contratar al nuevo delantero.

Teniendo claro que la inversión no será la realizada por Robbie Ure, en el Sevilla mantienen conversaciones con dos grupos diferenciados. El primero, de menor coste, por si no se producen salidas -permitiéndose un punta, Kochorashvili y un pivote-, mientras que el segundo coste sí tendría un precio superior, aunque solo se podría optar a esos nombres si Rubén Vargas o Lucién Agoumé acaban saliendo.

El precio, parece, no puede llegar a los diez millones ni a los ocho kilos, pero sí hay perfiles diferenciados por su precio... que podría retrasar un poco la llegada del otro '9'.